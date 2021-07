La Défense commémore le 70e anniversaire de la guerre de Corée

À l’occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée, environ 25 vétérans membres de la Fraternelle royale du Corps de Volontaires pour la Corée et dix militaires sud-coréens venus spécialement de Corée du Sud participent au défilé national de ce 21 juillet.

En un peu plus de deux ans de combats (du 6 mars 1951 à l’armistice du 27 juillet 1953), 101 Belges et deux Luxembourgeois affectés à un bataillon de 700 soldats sont décédés, cinq ont été portés disparus et 478 ont été blessés durant la guerre de Corée, le seul conflit armé de la Guerre froide qui faisait suite à l’invasion du sud du pays par le nord, communiste.

La Fraternelle Royale du Corps de Volontaires pour la Corée (FRCVC)

Cette Fraternelle a réuni les "anciens" volontaires qui ont participé au contingent de volontaires de Corée. Ils voulaient maintenir à tout prix le slogan "Un pour tous et tous pour un".

En 2021, cela fait déjà 120 ans que des relations diplomatiques sont établies entre la Belgique et la République de Corée. Dès 1901, le premier traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation a été signé entre les deux pays. Plus d’information sur ce site internet.