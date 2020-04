La Défense chargée d'acheter et distribuer 12 millions de masques en tissu

C’était l’une des annonces de Sophie Wilmès, la Première ministre, ce vendredi : le masque sera obligatoire dans les transports en commun, à partir du 4 mai, pour les 12 ans et plus. Le gouvernement fédéral et les régions s’engageaient alors à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement.

Selon nos informations, la Défense a été chargée par le gouvernement fédéral d’acheter et distribuer 12 millions de masques en tissu.

Communes, régions... tout le monde s'y met

Cet achat réalisé par le fédéral vient donc s'ajouter aux initiatives prises à d'autres niveaux de pouvoirs. Certaines communes, dont Namur, ont déjà annoncé qu'elles fourniraient des masques à leurs citoyens.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est, lui, mis d'accord lundi sur les modalités pour lancer une procédure de marché public en vue d'acquérir 1,2 million de masques en tissu dans les quinze jours, a indiqué ce lundi le ministre-président Pierre-Yves Jeholet.

Ces masques seront notamment destinés aux écoles et aux milieux de la petite enfance. Les modalités précises de distribution devront encore être définies.