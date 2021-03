La CSC demande des excuses à Georges-Louis Bouchez suite à ses propos sur les fonctionnaires

"Quand on a la chance d’occuper une fonction comme la mienne, c’est pour défendre des idées. Si on occupe une fonction comme la mienne juste pour gérer le quotidien, très franchement, il vaut mieux que je devienne fonctionnaire." Ces mots du président du MR, Georges-Louis Bouchez, à l’émission Jeudi en prime jeudi soir n’a pas plu aux travailleurs fonctionnaires. Stéphane Deldicque, vice-président de la CSC Services publics a réagi par communiqué ce vendredi matin en dénonçant "un Président de parti qui méprise les fonctionnaires".

Alors que le président du MR est critiqué pour ses tweets, Georges-Louis Bouchez répondait à la question de François De Brigode : "Vous n’êtes pas un homme 'de la petite phrase'?" "Jamais je ne renoncerai à dire ce que j’estime être juste", répond le président de parti avant d’enchaîner sur ce contre-exemple qu’est le travail d’un fonctionnaire. "Je ne suis pas en politique pour faire une carrière de 40 ans", a-t-il ajouté.

Des propos irresponsables

Une comparaison qui ne plaît pas au syndicat CSC Services publics. "Georges-Louis Bouchez a de nouveau, maladroitement et avec mépris, tenu des propos irresponsables, réducteurs, en jetant l’opprobre sur nos fonctionnaires", a réagi Stéphane Deldicque, vice-président de la CSC Services publics. "Je l’invite plutôt, intelligemment si possible, à soutenir ces travailleuses/travailleurs des administrations locales, régionales, provinciales et fédérales."

Et de souligner le travail du secteur public malgré la crise sanitaire. "Sachez Monsieur que grâce à elles/eux, sur le pont au quotidien, malgré la crise sanitaire, les citoyennes/citoyens continuent à bénéficier d’un service public/collectif de qualité" et de conclure en demandant des excuses. "C’est le seuil minimal acceptable que nous attendons."