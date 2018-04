La CSC appelle à la grève dans les services publics le 30 avril

La CSC Services publics appelle tous les fonctionnaires fédéraux à se mettre en grève et à fermer les services le lundi 30 avril, annonce le syndicat chrétien dans un communiqué jeudi.

"La coupe est pleine pour les fonctionnaires fédéraux. Depuis l'été 2017, le gouvernement MR-NVA, au travers de son ministre Steven Vandeput en charge de la fonction publique, ne cesse de lancer des attaques contre la fonction publique fédérale: on démantèle la nomination statutaire, on rogne sur le régime des congés, on introduit le travail intérim et on veut supprimer le crédit maladie", estime la CSC Services publics.

"Toute vision de la fonction publique fédérale future est étrangère au ministre Vandeput", a commenté Silvana Bossio, Secrétaire nationale CSC Services publics.

Martyrisation de la fonction publique

"Dans l'accord de gouvernement de 2014 figurait le 'redesign' de la fonction publique fédérale, une tâche dévolue au ministre de la fonction publique. L'objectif ? Dégraisser les services et les rendre plus efficaces, mais surtout en procurant, au passage, une économie de quelques 500 millions. Aujourd'hui, près de quatre ans plus tard, l'économie escomptée est quasiment nulle. Le ministre Vandeput se déchaîne donc et commence à couper et taillader sauvagement dans tout ce qui fait l'attrait de la fonction publique", regrette Silvana Bossio.

La CSC Services publics lance un appel à la grève le 30 avril prochain. "Cette journée sera le point de départ d'autres actions qui se dérouleront dans le courant du mois de mai", explique la secrétaire nationale.