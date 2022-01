La crise sanitaire booste les cours particuliers

Prendre des cours particuliers, rien de nouveau sous le soleil mais ce qui interpelle ces derniers mois c'est l'ampleur prise par ce phénomène. D'après une enquête menée dans l'enseignement catholique , un parent sur quatre y aurait désormais recours . Avec la crise sanitaire, les rythmes scolaires ont été chamboulés, les évaluations sont moins régulières et cela inquiète certains parents. Vincent Couet a deux filles, de 9 et 12 ans et il préfère prendre les devants. Chaque semaine, une coach vient donc à domicile , pendant 1H30 et ce suivi régulier est de nature à le rassurer : Je crains que mes enfants n'aient pas suivi l'ensemble des cours et que du coup, les apprentissages ne soient pas suffisants pour aborder un nouveau cycle dit-il. Dans cette autre famille, la maman de Gaspard constate pour sa part un certain décrochage de la part de son fils et surtout, une perte de motivation. Prendre des cours particuliers, c'est alors une manière de raccrocher les wagons et de remettre le train en route.