La crise Covid-19 chiffrée à près d'1,8 milliard d'euros en Wallonie : le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de nouvelle taxe

Malgré la crise sanitaire et ses funestes conséquences économiques, la Wallonie respectera sa trajectoire budgétaire, avec un déficit de 434,298 millions d'euros pour 2020, a annoncé le gouvernement wallon, vendredi midi, au terme d'un ajustement qui avait débuté le week-end passé.

La trajectoire initiale prévoyait un déficit de 434,7 millions d'euros pour la Wallonie. Depuis, la crise du coronavirus est passée par là, contraignant la Région à des dépenses exceptionnelles de 1,059 milliard d'euros pour répondre à l'urgence sanitaire, économique et sociale tandis que les pertes en termes de recettes s'élèvent à 717,33 millions d'euros.

A l'heure actuelle, le coût de la crise atteint donc 1,776 milliard d'euros.

Dans le budget ajusté, ces montants se traduisent par des recettes de 13,027 milliards, en recul de 713 millions par rapport au budget initial, et des dépenses de 16,925 milliards, en hausse de 1,134 milliard par rapport à l'initial. Le solde brut à financer, lui, atteint 3,897 milliards, quasiment le double du solde initial.

En juin, le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), avait toutefois assuré que ces besoins de financement étaient couverts grâce aux opérations réalisées sur les marchés à des taux avantageux.

La Région, dont la note a été confirmée en début de semaine par l'agence de notation Moody's, a également prévu 380 millions d'euros pour un plan de relance et de transition ainsi qu'un "buffer" - un matelas financier - de 120,056 millions d'euros, dont 60 millions pour la relance économique d'après crise et 60,056 millions de buffer classique.

"C'est un budget responsable, sachant que beaucoup de choses nous échappent", a commenté le ministre-président régional, Elio Di Rupo (PS). "Malgré l'impact de la crise, nous avons voulu nous inscrire dans une perspective optimiste car notre responsabilité, c'est de ne pas nous décourager mais de travailler à l'avenir", a-t-il ajouté.

"Notre hantise, c'est l'effondrement systémique" a-t-il toutefois admis. "Dans ce cas de figure, non seulement le monde économique s'effondre mais tout suit: les banques, l'épargne des citoyens... C'est une situation cataclysmique que nous voulons à tout prix éviter. Et pour ce faire, pour éviter que le minimum de ressort nécessaire à la reprise économique ne disparaisse pas, nous devons injecter des moyens", a-t-il poursuivi.

"Pour l'instant, les autorités agissent comme un paratonnerre en injectant de l'argent public. Mais cet argent ne tombe pas du ciel et nous savons qu'il faudra un jour faire face à ces dépenses. La réponse la plus stupide serait de lever de nouveaux impôts", a pour sa part assuré le ministre Crucke qui compte plutôt sur un financement "hybride", faisant appel aux marchés, aux économies réalisables dans différents budgets régionaux et à l'épargne citoyenne. Le gouvernement wallon assure donc qu'il n'y aura pas de nouvelle taxe et pas de nouvel impôt.

"Il y a en réalité 3 ajustements dans le budget présenté ce vendredi. Un ajustement 'business as usual' pour lequel nous devons maintenir un objectif de retour à l'équilibre en 2024; un ajustement lié au covid et un ajustement consacré à la relance", a enfin souligné Jean-Luc Crucke, interviewé également au micro de la RTBF.