La crise Covid-19 chiffrée à plus d'1,7 milliard d’euros en Wallonie : le gouvernement vise un 'budget responsable"

L'impact de la crise du coronavirus est chiffré à plus 1,7 milliard d'euros en Wallonie. Comme prévu, le conclave budgétaire, initialement prévu au printemps et postposé suite à l'épidémie, est marqué par ses lourdes conséquences économiques. Les dépenses pour répondre à l'urgence sanitaire, financière et sociale sont en effet évaluées à plus d'un milliard d'euros et la perte de recettes est quand à elle estimée à 717 millions d'euros.

Alors que la Région poursuit son travail autour d’un futur budget base zéro,le gouvernement vise donc un budget responsable. "Nous nous attendons à une situation inédite et abyssale", avait déjà déjà annoncé jeudi, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS).

Plus d'informations à suivre.