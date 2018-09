La Cour des comptes relève des infractions dans la passation de marchés publics fédéraux. Dans un rapport, elle évoque des infractions dans l'application de certaines règles de mise en concurrence, de motivation du recours à la procédure négociée, de l'estimation, de la durée maximale des marchés, du droit d'accès, de la sélection qualitative, de l'analyse de la régularité des offres et du délai d'attente.

Saucissonnage des marchés pour un total d'1,3 millions d'euros au SPF Santé publique

La Cour dénonce ainsi un saucissonnage - en principe interdit - de marchés au SPF Santé publique, qui a permis de liquider 1.541 achats (matériel de laboratoire) pour un total d'1,3 million d'euros sur simple facture acceptée sans que les fournisseurs ne soient mis en concurrence. La limite de la dépense sur simple facture acceptée est de 8.500 euros.

"L'attribution directe d'un marché public sans mise en concurrence constitue une infraction grave aux principes fondamentaux de la réglementation, à savoir la non-discrimination, l'égalité de traitement et la transparence", énonce-t-elle. Elle rappelle que la jurisprudence belge tend clairement à considérer comme contraires à l'ordre public et dès lors frappés de nullité absolue les contrats conclus sans tenir compte de la réglementation sur les marchés publics en ce qu'ils ne respectent pas le principe de mise en concurrence et, par conséquent, celui d'égalité.

Cinq dossiers ne justifiait pas l'exception "technique"

Dans huit marchés publics, le SPF Santé publique a invoqué l'existence d'une spécificité technique ou de droits exclusifs pour attribuer le marché à un fournisseur ou prestataire de services déterminé sans mise en concurrence. "Dans cinq de ces dossiers, la décision motivée ne justifiait toutefois pas suffisamment le recours à cette procédure exceptionnelle", note la Cour.

Plusieurs cas sans mise en concurrence effective

La cour a aussi constaté que deux des engagements examinés au SPF Santé publique concernaient des contrats d'entretien conclus sans mise en concurrence au mépris de la réglementation relative aux marchés publics. Même constat dans deux dossiers de l'Agence fédérale des médicaments et pour six marchés conclus au sein de l'Office central d'action sociale et culturelle de la Défense, où il ne pouvait être démontré qu'une mise en concurrence effective avait eu lieu.

Au-delà des infractions dénoncées, la Cour des comptes soulève un non-respect des règles dans les départements fédéraux audités, surtout en matière de cautionnement, de réception provisoire et de modification de marchés.

Elle s'est également penchée sur le parc automobile d'une série d'institutions et de départements fédéraux, dénonçant l'absence d'inventaire exhaustif et pointant des données ne donnant pas une image fidèle de son incidence environnementale. Enfin, la politique organisant les voyages des services à l'étranger s'est améliorée mais souffre d'une absence d'uniformité.

Réactions des ministres concernés

Le fonctionnaire délégué de l'Office central d'action sociale et culturelle de la Défense a reconnu les faits, les attribuant à un manque de personnel. Le ministre de la Défense Steven Vandeput a pris acte de cette réponse. Quant à la ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block, elle n'a pas répondu aux sollicitations de la Cour.