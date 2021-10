La Cour d'Appel de Liège confirme la condamnation des 17 militants FGTB pour le blocage de l’E40

La Cour d'Appel de Liège a rendu sa décision ce mardi. Elle confirme le jugement rendu en première instance en novembre 2020 par le Tribunal de Première Instance de Liège. 17 syndicalistes de la FGTB, dont le Président Thierry Bodson, restent condamnés à des peines de prison avec sursis, allant de 15 jours à un mois, et à des amendes financières, dont les montants ont été augmentés. Ils avaient été poursuivis et condamnés, en première instance, pour avoir participé au blocage de l’autoroute E40, à hauteur du viaduc de Cheratte, à Liège, en 2015. L’arrêt de la circulation sur cet axe avait provoqué d’importants embouteillages et retardé l’arrivée d’un chirurgien en cardiologie à l’hôpital où il devait procéder à une intervention urgente. La patiente était décédée.