La corruption, il y en a à tous les étages du football estime Jean-Marie Philips, ancien président de la Pro league

"Le milieu du terrain" sera diffusé ce mercredi dans le magazine Investigations. Ce documentaire de Thierry Luthers et Patrick Remacle dévoile une partie des coulisses du football belge, et surtout une de ses faces les plus sombres : la corruption.

QR l’actu fait le point sur cette problématique avec Jean-Marie Philips, ancien directeur et président de la Pro league et Thierry Luthers, journaliste à la RTBF.

Le foot gangrené par la corruption

Pour Jean-Marie Philips, il ne fait aucun doute que la corruption est présente à tous les étages du football belge : "De la division inférieure jusqu’au niveau professionnel, il y a de la corruption. Ce n’est pas toujours de l’argent... Il suffit d’accorder un avantage. Vous savez, il y a certains matchs où, pour un bac de bière, un joueur peut laisser passer un ballon ou shooter à côté du but. Cela existe à tous les niveaux. J’en ai connu, des défenseurs qui avaient juste une crampe au moment où il fallait tendre le pied, et le goal était marqué. C’est difficile à voir. Tout le monde le suppose, mais il reste encore à le prouver. Je ne dis pas que tout le monde est corrompu, mais bien qu'il y a de la corruption à tous les étages".

Thierry Luthers confirme : "La corruption est un mal chronique et endémique dans le football belge. Tant qu’il y aura autant d’argent en jeu et tant qu’il y aura des gens mal intentionnés, il y aura de la corruption. Et vous savez, quand on parle de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu, c’est un tango qui se danse à deux".

Le football belge est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et dans ce petit monde, certains magouillent entre eux, nous explique le journaliste sportif. "Il y a une omnipotence des agents de joueurs qui profitent soit de la complicité, soit de la faiblesse des directeurs sportifs ou des directeurs de club. On sait pertinemment bien que la vente des joueurs est un élément primordial dans le système économique du football belge, et c’est le terreau qui peut favoriser la corruption. Je le répète : dans ce petit monde de l’entre-soi, il y a beaucoup d’argent, il y a de la corruption, le mensonge est permanent et un sentiment d’impunité règne. Objectivement, ce sont toutes les caractéristiques, à mon sens, d’un système mafieux".

Le footballeur, juste une valeur marchande ?

Si on analyse la situation économique du football chez nous, on a vite compris, explique Thierry Luthers : "En Belgique, les droits télévisés représentent une manne de 100 millions d’euros. Le dernier du championnat d’Angleterre génère à lui seul 100 millions, c'est à dire autant que les 18 clubs de Pro league belge. Le merchandising et les entrées, cela rapporte beaucoup moins en Belgique. Par conséquent, ce qui a de la valeur dans un club, ce sont les joueurs. Ce sont eux, les produits qu’on vend". Ce phénomène touche aussi les jeunes joueurs, ajoute Thierry Luthers. "On joue la corde sensible des parents avec un agent qui va leur jouer du violon et leur promettre toute une série de choses. On touche à quelque chose de particulièrement malsain".

L’Union belge, responsable ?

Pour Jean-Marie Philips, il est faux de dire que l’Union belge ne fait rien : "L’union belge a mis toute une série de mécanismes de contrôle en place, mais il faut que les personnes qui ont des informations aient le courage de parler. J’ai été face à deux affaires pendant mes 35 ans de vie professionnelle dans le milieu du foot, et je les ai dénoncées. L’une des affaires s'est soldée par un acquittement, et dans l’autre, le corrupteur a été suspendu. Il faut pouvoir défendre le foot sinon il n’y aura plus de spectateurs... Si les matchs sont truqués nous pourrons fermer les stades".

Justice trop lente et inefficace ?

Il y a plusieurs dossiers à l’instruction à Bruxelles, rappelle Thierry Luthers. Les choses évoluent, peut-être pas assez vite au goût de certains, mais on sait que l’agenda de la justice n’est pas le même que celui des journalistes et de l’opinion publique. "Je peux vous dire qu’à court ou moyen terme, tout cela va déboucher sur des inculpations. La justice cherchera peut-être à montrer l'exemple cette fois en refusant les transactions pénales. Dans le documentaire, on explique les pratiques de Mogi Bayat et de Yan Veljkovic. Tous les deux étaient présents dans les clubs, ce qui signifie que cela touche Bruges, le Standard, le sporting de Charleroi".

Et ailleurs dans le monde ?

En Allemagne, il existe un organisme qui réunit toutes les informations à travers le monde pour examiner et évaluer si des matchs sont truqués. Il s'agit là de s'attaquer à un monstre tentaculaire, selon Jean-Marie Philips.