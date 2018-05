La construction du plus grand skatepark du pays va débuter à Gand

La ville de Gand a l'intention de lancer cette année encore la construction du plus grand parc pour pratiquants du skate de Belgique et l'un des plus importants d'Europe. Le parc s'installera au sein du domaine récréatif Blaarmeersen sur un terrain de plus de 4000 mètres carrés. "Le parc sera fin prêt à l'été 2019", a assuré l'échevin des Sports Resul Tapmaz (sp.a).

Lundi, la ville a présenté les plans de ce parc en extérieur élaborés durant l'année écoulée avec l'aide des skateurs locaux dont l'avis a été récolté via différents canaux. Le projet est signé par les bureaux marseillais Constructo Skatepark Architecture et bruxellois B-ILD. Outre les skateurs, les adeptes de variantes du roller et de disciplines du BMX pourront aussi faire usage de cet espace qui sera organisé en différentes zones.

Une plaine "plus accessible" sera destinée aux enfants et un secteur sera également dédié aux joggeurs.

A l'avenir, un espace de skating indoor est aussi prévu. Le projet représente un investissement d'environ 1,6 million d'euros.