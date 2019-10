La condamnée du "meurtre au parachute" bientôt libérée ?

Son image fait à nouveau la "une" des principaux quotidiens flamands. Comme lors de son procès d’assises il y a 9 ans. Els Clottemans, 35 ans désormais, condamnée en 2010 à 30 ans de réclusion pour l’assassinat de Els Van Doren, 37 ans alors, dont elle aurait saboté le parachute. Un retour à la "une" parce qu’aujourd’hui, après 9 ans de détention, elle souhaite bénéficier d’une libération anticipée. Libération partielle d’abord sans doute en journée, ou sous bracelet électronique. Une information que rapportent ce mercredi "De Standaard", "Het Nieuwsblad", "Gazet van Antwerpen" et "Het Belang van Limburg".

La demande d’Els Clottemans, qui a toujours nié les faits, sera examinée mardi prochain par le tribunal d’application des peines de Gand, Clottemans étant détenue depuis 2011 dans la prison de la ville. Elle a désormais purgé un tiers de sa peine, elle a déjà bénéficié de sorties – notamment pour se rendre chez un psychologue depuis 2018 -, et même un premier congé pénitentiaire ce mois d’octobre.

La question se pose, dès lors, de savoir si la femme, originaire de Ternat, sera prête à admettre le meurtre d’Els Van Doren devant le tribunal pénal, alors qu’il est généralement attendu d’un condamné qu’il fasse preuve de contrition pour obtenir une libération anticipée. Sans obligation cependant pour "mériter" une telle libération.

"Parachutemoord"

Son procès, l’un des plus médiatisés procès d’assises de l’Histoire au nord du pays, avait divisé et divise en fait toujours la Flandre. Des manifestations ont même eu lieu à Ternat et Hasselt, avec des pancartes "Pas de preuves, pas de culpabilité". Un public nombreux vint suivre les débats judiciaires. Tout cela parce qu’elle a toujours nié avoir saboté le parachute de sa rivale. Parce que l’affaire avait tout d’un roman policier. Parce qu’il y avait finalement bien peu de preuves décisives, juste des indices et un mobile plausible. Toute l’affaire tournait autour d’une affaire de triangle amoureux. Deux femmes éprises du même homme : leur instructeur, Marcel Somers, un parachutiste hollandais volage ; un huis clos au club de parachutistes de Zwartberg dans la banlieue de Genk, dans le Limbourg. Jusqu’à ce que, le 18 novembre 2006, Els Van Doren, épouse de Jan De Wilde, bijoutier à Anvers, mère de trois enfants, se tue lors d’un saut à 4000 m d’altitude, s’écrasant dans un jardin d’Opglabbeek, son parachute principal et celui de secours ne s’étant pas ouverts. Une chute filmée par une caméra installée sur son casque…

L’enquête démontra que les parachutes avaient été sabotés, deux courroies sectionnées. L’entourage de la victime fut interrogé. Mais très vite, la suspecte N°1 fut toute trouvée en la personne de "Babs", surnom d’Els Clottemans, 22 ans alors, institutrice, elle-même parachutiste amatrice. Alors que le mari veuf et l’amant se soumettent sans broncher au détecteur de mensonges, la jeune institutrice s’y refuse. L’enquête policière remonta la piste d’une déception amoureuse, Els Clottemans se voyant délaissée progressivement par son amant au profit de sa rivale et future victime… Il était question de lettre anonyme adressée par l’accusée et d’appels téléphoniques malveillants. Plus graveleux, on apprenait que les trois avaient passé la nuit dans un même appartement d’Eindhoven le week-end du 10-11 novembre, Els Clottemans étant contrainte de dormir seule dans le salon, un week-end au cours duquel les parachutes auraient pu être sabotés. Mise sous pression, elle fit une tentative de suicide après un premier interrogatoire de police. Examinée par des psychiatres, Els Clottemans est décrite comme "psychopathe", "narcissique", "borderline". Elle continue toutefois à nier les faits.

Elle sera finalement inculpée et arrêtée en janvier 2007, libérée sous caution en janvier 2008, et finalement jugée en septembre 2010.

Un procès surmédiatisé

Des ténors du barreau flamand s’affrontent alors devant la cour d'assises de Tongres, Jef Vermassen, avocat de Jan De Wilde (le veuf d’Els Van Doren), face à Vic Van Aelst, défenseur de Clottemans, les plaidoiries se poursuivant pratiquement alors sur les plateaux télé de Flandre ou par presse interposée. L’accusée clame son innocence. Mais à la fin, le 21 octobre 2010, les douze jurés tranchent, estimant qu’il n’existait pas de doute quant à la culpabilité de Clottemans. Les jurés ont répondu "oui" à la question de sa culpabilité et également "oui" à celle portant sur la préméditation ; elle est condamnée non pas à la perpétuité comme demandé par le procureur, mais à 30 ans de prison. En l’absence de preuve matérielle la confondant, le jury populaire dit s’être fondé sur un faisceau de présomptions, ne retenant comme circonstance atténuante que la personnalité fortement perturbée de l’accusé. Un verdict à l’énoncé duquel l’accusée est restée sans réaction. Clottemans fit appel du verdict mais sa demande fut rejetée en mai 2011.

Depuis donc, le temps est passé et détenue modèle, d’une conduite exemplaire, elle entre donc désormais dans les conditions pour une possible libération conditionnelle.