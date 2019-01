La Communauté germanophone célèbre ses 100 ans

Une visite du Roi Philippe à Eupen, une séance académique, une promenade musicale et historique, les autorités germanophones du pays ont mis les petits plats dans les grands pour fêter leur centenaire. Ce vendredi 18 janvier 2019, cela fait tout juste 100 ans que le processus de rattachement des cantons de l'est à la Belgique a débuté.

Pour légitimer le transfert de ces territoires, la Belgique organisera une consultation populaire en 1920. Un référendum dont les termes était tels que le OUI des habitants de ces régions au rattachement était inévitable. Ce rattachement s'est donc fait à l'époque contre le gré d'une large partie de la population. Les tensions palpables entre les pro-Belges et les pro-Allemands n’y changeront rien, le 20 septembre 1920, le rattachement des cantons de l’Est à la Belgique sera effectif.

Retour en Allemagne puis en Belgique

Vingt ans plus tard, la deuxième guerre mondiale éclate et bouscule une nouvelle fois la vie des habitants des cantons de l’est. L'Allemagne annexe ces territoires et complique encore les relations demeurées difficiles entre les habitants de langue allemande et la Belgique.