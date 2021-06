La Commission veut mettre en place une identité numérique européenne

La Commission européenne a proposé jeudi un plan pour établir un système d'identification numérique sécurisé utilisable dans toute l'Europe à partir de son téléphone afin d'accéder à des services en ligne ou partager des documents.

L'objectif est de faire en sorte que tous les citoyens et entreprises aient accès à une identité numérique nationale qui soit reconnue à travers l'UE pour faciliter et sécuriser leurs démarches.

"L'identité numérique européenne nous permettra de faire dans n'importe quel État membre ce que nous faisons chez nous, sans frais supplémentaires et avec moins d'obstacles. Que ce soit louer un appartement ou ouvrir un compte bancaire en dehors de notre pays d'origine. Et de le faire d'une manière sûre et transparente", a déclaré la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, qui a dévoilé le projet avec le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton.

Plusieurs systèmes numériques d'identification sont déjà proposés par des gouvernements et des entreprises privées.

Mais l'exécutif européen souhaite assurer un accès universel à ces solutions, garantir qu'elles soient utilisables très largement. Ce "portefeuille" d'identité numérique européenne devra notamment être accepté par les grandes plateformes comme moyen d'identification des utilisateurs, si ces derniers le souhaitent. Le "portefeuille" pourra être associé à divers documents comme le permis de conduire, des diplômes, des comptes bancaires, etc.

Mais l'utilisateur sera en capacité de déterminer quels éléments de son identité, quelles données ou certificats seront partagés avec des tiers, afin de limiter l'accès à ses informations personnelles au strict nécessaire. La Commission promet des normes de sécurité "au meilleur niveau".