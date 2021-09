La Commission européenne lance une carte d'étudiant européenne numérique

La Commission européenne a lancé mardi la nouvelle application Erasmus+ qui offre à chaque étudiant une carte européenne numérique valable dans toute l'UE. Elle doit faciliter l'inscription des étudiants dans les établissements d'enseignement, également s'ils partent étudier à l'étranger, et donnera accès à des musées, activités culturelles et autres services.

L'application fait partie de la mise en place de l'espace européen de l'éducation qui doit se concrétiser d'ici 2025. Étudier et apprendre en partie à l'étranger doit devenir la norme, souhaite la Commission.

L'application, disponible sur Android et iOS, permettra aux étudiants de rechercher une destination et de choisir parmi les partenaires de leur université. Ils pourront signer des contrats d'apprentissage en ligne, trouver des informations sur des événements et des conseils pratiques sur leur destination, entrer en contact avec d'autres étudiants et recevoir la carte d'étudiant européenne numérique donnant accès aux services, musées, activités culturelles et offres spéciales de leur université et pays d'accueil.

Depuis le début du programme Erasmus en 1987, 10 millions de personnes ont déjà étudié à l'étranger. Cette année (2021-2022), 600.000 étudiants de l'enseignement supérieur partiront à l'étranger via Erasmus+.