La Commission des relations extérieures approuve une proposition de résolution de soutien au Pacte des migrations

La commission des Relations extérieures a approuvé mercredi une proposition de résolution par laquelle le parlement exprime son soutien au Pacte des Nations-Unies pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Le texte a reçu le soutien d'une majorité de rechange qui a réuni, dans la majorité, le MR, le CD&V et l'Open Vld et, dans l'opposition, le cdH, les écologistes et le sp.a. La N-VA a voté contre. Le PS s'est abstenu. Le vote en séance plénière de la Chambre aura lieu jeudi. Fort de ce texte, le Premier ministre, Charles Michel, se rendra lundi à Marrakech au Maroc, où a lieu la conférence internationale qui marquera l'adoption du Pacte, pour y exprimer le point de vue du parlement, c'est-à-dire le soutien de la Belgique. La N-VA est opposée au Pacte. Et cela faisait quelques semaines que la tension montait au sein de la majorité fédérale à ce sujet. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, mardi, c'est une campagne polémique du parti nationaliste flamand contre le pacte migratoire lancée sur les réseaux sociaux. Mardi soir, le Premier ministre organisait une conférence de presse et décidait de renvoyer la balle au Parlement. 10 voix pour, 4 contre, 3 abstentions Et avant la Chambre, jeudi, c'était donc à la commission des Relations extérieures de se positionner, ce mercredi. Vers 17h, ses membres ont approuvé la résolution de soutien au Pacte des migrations avec 10 voix pour (MR, CD&V, Open Vld, sp.a, Ecolo-Groen, cdH), 4 contre (N-VA) et 3 abstentions (PS).

Cette résolution a rassemblé une majorité alternative. Ecolo-Groen, le sp.a et le cdH sont venus en renfort du MR, de l'Open Vld et du CD&V. Le PS, lui, s'est abstenu. Ahmed Laaouech (PS) refuse de signer un "chèque en blanc" et d'être "la béquille d'un gouvernement aux abois". Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, avait défendu avant le vote le point de vue de son parti à propos du Pacte de l'ONU sur la migration. "Avec la N-VA au gouvernement, la Belgique n'approuvera pas le Pacte, ni à Marrakech, ni à New York", a-t-il averti.

Georges Dallemagne (cdH), auteur du texte de base de cette résolution, a répété l'importance que la Belgique s'engage en faveur de ce fameux pacte. Il en va selon lui de la crédibilité de notre pays sur le plan diplomatique : "La Belgique est un pays qui croit au dialogue international. Si on devait ne pas aller à Marrakech, on aurait une rupture brutale et intolérable par rapport aux traditions de notre pays. Cela donnerait un signal extrêmement grave sur la manière dont notre pays interagit sur la scène internationale". Le texte remanié présenté par David Clarinval (MR) La nouvelle résolution demande au gouvernement une concertation avec différents Etats européens afin d'arriver à "une explication de position qui explique le soutien au Pacte".

Les parlementaires doivent se prononcer sur une résolution exprimant le soutien du parlement fédéral au Pacte de la migration des Nations-Unies. Parlement ou gouvernement ? Cette après-midi, la discussion a commencé sur la question de la légitimité de cette prise de position au parlement. Pour Peter De Roover (N-VA), Hendrik Vuye (indépendant) et Filip Dewinter (Vlaams Belang), les relations extérieures sont une compétence de gouvernement. "Si le Premier Ministre va à Marrakech, il ne va pas représenter le parlement", déclare Hendrik Vuye. Pour Patrick Dewael (Open Vld), "le parlement peut formuler certaines demandes au gouvernement sans sortir de son rôle". Kristof Calvo (Groen) estime également le parlement ne sort pas du cadre de ses missions en votant cette résolution.

Les déclarations en commission ce matin Ce matin, la séance a duré une quarantaine de minutes. Une longue pause de midi devait permettre de dégager le "consensus le plus large possible" autour d'un texte légèrement remanié. Les différents chefs de groupe, y compris celui de la N-VA, se sont engagés à ce que la Chambre mette au vote le texte en séance plénière jeudi. Voici quelques déclarations entendues ce matin en commission. Pour Olivier Maingain (DéFI), "la partie de poker menteur doit prendre fin. Le moment est venu de clarifier tout cela. Est-ce qu’on approuve le texte sans réserve ? Est-ce que le cordon sanitaire s’impose vis-à-vis de la N-VA ?"

Georges Gilkinet (Ecolo) a plaidé pour une solution rapide à cette crise politique: "Sortons du chaos, votons rapidement". Pour lui, "la Belgique va rejoindre les états les plus courageux et va tourner le dos aux pays rétrogrades. Il est temps de voter ce texte".

Ahmed Laaouej (PS) : "Nous sommes prêts à voter le plus rapidement possible les textes qui nous seront soumis. Mais je veux aussi rappeler ceci : il y a des urgences sociales. Il y a aussi des enjeux climatiques qui attendent de nous des décisions. Je ne voudrais pas qu’avec toute cette polémique, on en vienne à oublier ces urgences-là." Raoul Hedebouw (PTB) : "Il serait temps de savoir sur quoi on veut nous faire débattre, de savoir le contenu de l’amendement. Donne-t-on mandat au gouvernement d’aller à Marrakech ?" Georges Dallemagne (cdH) : "On fustige parfois les petits jeux politiques entre majorité et opposition. Aujourd’hui, je vois des petits jeux politiques au sein de la majorité. La politique mérite mieux que ça."

Sans surprise, Filip Dewinter (Vlaams Belang) a pour sa part plaidé contre le Pacte de migration, contraire à la volonté populaire, selon lui. "70 à 80% des parlementaires voteront peut-être pour. Mais 70 à 80% de la population est contre". La commission "Relations extérieures" reprendra donc son travail cette après-midi. Les parlementaires seront amenés à se prononcer sur une résolution appelant le gouvernement à approuver le Pacte des migrations sans réserve. En théorie, une majorité de rechange existe pour le soutenir.

Jeudi, un vote est également prévu en séance plénière de la Chambre. ►►► A lire aussi: Crise politique: le gouvernement en "état de mort cérébrale", récit d'une journée où tout a basculé La N-VA ayant réaffirmé qu'elle ne voterait pas pour ce Pacte, le Premier ministre Charles Michel a besoin du soutien de l'opposition pour tenir l'engagement formel qu'il a pris au nom de la Belgique. Il devrait recevoir le soutien de tous les partis sauf en principe de la N-VA et Vlaams Belang.