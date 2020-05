Coronavirus: la colère du personnel soignant entendue, les arrêtés royaux controversés seront suspendus et une revalorisation salariale sera négociée

Ils soulèvent la grogne de l'ensemble du personnel soignant. Face à la crise du coronavirus et devant le risque de ne plus pouvoir assurer les services nécessaires par manque de personnel, deux arrêtés royaux ont été adoptés. Ils prévoient la réquisition du personnel soignant et la possibilité de confier des actes infirmiers à du personnel non infirmier. Deux mesures qui font bondir le personnel soignant. Des préavis de grève ont même été déposés. Face à la colère qui monte, les autorités politiques tentent d'éteindre l'incendie… et annoncent le retrait de ces arrêtés tant contestés.

Réunion d'urgence avec les syndicats

Ce mercredi matin se tenait une réunion entre les syndicats du personnel soignant, la Ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD), la Ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V) et le Ministre du Budget David Clarinval (MR).

A l'issue de la réunion, on a appris que les arrêtés royaux controversés seront suspendus et qu'une revalorisation salariale de tous les travailleurs du secteur interviendra. Les syndicats se montrent satisfaits, heureux d'avoir été entendus.

Du côté politique, c'est une réelle avancée. La veille encore, en commission de la Santé de la Chambre, Maggie De Block rappelait que l'arrêté royal de réquisition avait déjà été pris en 2009 par Laurette Onkelinx (Ministre de la Santé de l'époque) pour faire face à l'épidémie de grippe mexicaine mais n'avait pas été mis en œuvre. Le but est d'utiliser un tel dispositif en dernier recours, si les autres moyens pour assurer la continuité des soins ont été utilisés. "En matière de santé publique, il est toujours possible de réquisitionner", précisait Maggie De Block. L'objectif du texte est donc d'organiser une telle éventualité si cela s'avère nécessaire.

Menace de grèves

Pour contester les deux arrêtés royaux, des préavis de grève ont été déposés dans les services de santé. Des actions pourraient être menées à partir du 1er juin dans les hôpitaux, les maisons de repos ou encore les services de soins à domicile si le gouvernement fédéral ne retire pas ces textes entre-temps.

La publication de ces deux arrêtés royaux, "c'est un véritable coup de poignard dans le dos du personnel de santé" estime la CNE (Centrale Nationale des Employés). Le syndicat pointe les efforts incroyables et la mobilisation sans faille de l'ensemble du personnel soignant depuis le début de la crise du coronavirus. Pour la Setca, ces arrêtés royaux "sont une mauvaise réponse à un vrai problème, ils ne sont que l'arbre qui cache la forêt car le vrai problème ce sont des années d'austérité et de destruction de la sécurité sociale qui nous ont mis à l'os".

C'est dans ce contexte que le personnel soignant du CHU Saint-Pierre a tourné le dos à la Première ministre Sophie Wilmès lors de son arrivée samedi dernier pour une visite de l'hôpital. Cette haie de déshonneur a été terrible en terme d'image pour les autorités politiques. Des images qui ont fait le tour du monde et ont été relayées par de nombreux médias.

Un appel repris par les partis politiques

Interrogée mardi lors d'une visite à Bozar, la Première ministre Sophie Wilmès appelait à la mise en place d'"un vrai dialogue" avec le personnel soignant. "S'il y a un problème structurel, il faut accepter qu'il existe et faire en sorte de trouver des solutions appropriées", précisait-elle. "Je suis convaincue que cela passera par une revalorisation salariale. Mais il n'y a pas que ça: il faut aussi se mettre dans la peau du travailleur qui, tous les jours, doit pouvoir travailler dans des conditions adéquates".

La Première ministre et son parti, le MR, sont favorables au retrait des deux arrêtés royaux. "Il y a eu un problème de timing", estime Georges-Louis Bouchez au micro de Bel RTL. Ces arrêtés "auraient dû, s’ils étaient nécessaires, être publiés au début de la pandémie. La publication tardive a été très mal ressentie" affirme le président des libéraux francophones.

Le MR rejoint ainsi les autres partis qui se sont exprimés ces derniers jours. "Vu le dévouement des soignants face à la pandémie, ce serait leur faire offense que de maintenir ces textes" affirme le PS. Pour Ecolo, "c'est un acte important à poser à l'égard des blouses blanches qui se sont dépensées sans compter depuis le début de la pandémie". Le cdH, Défi et le PTB vont dans le même sens.

La question sera examinée lors d'un comité ministériel restreint vendredi avant une réunion samedi du "kern élargi" aux 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux. C'est lors de cette réunion hebdomadaire que les deux arrêtés royaux controversés avaient été discutés. C'était le 11 avril. Depuis lors, la colère est montée, les appels au secours lancés et repris par les partis politiques… avec le résultat tant attendu et annoncé aujourd'hui: les arrêtés royaux seront bien suspendus.