La coalition coquelicot enterrée? Le cdH dit non à son tour

C'est aujourd'hui que le cdH doit s'exprimer sur la note de la coalition coquelicot envoyée par Ecolo et le PS à tous les députés wallons et ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vendredi dernier. Un bureau politique de parti s'est donc réuni à 10 heures ce mardi pour se prononcer sur cette note. Et, sans grande surprise, la réponse est non. Les Humanistes ne souhaitent donc clairement pas soutenir un gouvernement minoritaire.

Certaines voix plus dissonantes s'élèvent déjà... "L'avenir du cdH, c'est un groupe de pression. Le cdH est un groupe de pression, ce n'est plus un parti" confie Josy Arens.

Le cdH restait le dernier espoir du PS et d'Ecolo, qui à eux deux ne forment pas une majorité, puisque leur note a déjà été rejetée par le PTB et le MR. Le PS et Ecolo pensaient pouvoir compter sur le soutien d'autres députés. Un scénario qui semble désormais enterré.

Que va-t-il se passer ?

Le PS et Ecolo vont maintenant très probablement devoir négocier avec les libéraux. En effet, même si ce n'était pas leur volonté affichée, le MR semblerait indispensable s'ils veulent former une majorité. Pour rappel, rapidement après les élections, le cdH avait annoncé avoir fait le choix de l'opposition et les négociations avec le PTB ont échoué.