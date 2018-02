La chasse aux faux taxis à la gare du Midi

Depuis quelques semaines, Adel et ses collègues arpentent les couloirs de la gare du Midi à Bruxelles. Tous portent une chasuble colorée. Impossible de les rater! "Nous voulons être le plus visible possible", nous lance Adel en nous accueillant. Rapidement, la conversation s'engage. "Nous sommes ici pour faire la chasse aux faux taxis", ajoute-t-il. Adel est chauffeur de taxi depuis plus de trente ans. Il connait Bruxelles comme sa poche et encore plus la gare du Midi, où passent chaque jour plus de 60.000 voyageurs. "Ces voyageurs, ce sont des proies faciles pour des gens qui se font passer pour des chauffeurs de taxi. Ils attendent les voyageurs à la sortie du Thalys et ils les enmènent dans leur voiture privée en proposant un prix hors concurrence". Selon notre interlocuteur, il y aurait chaque jour entre 15 et 20 faux taxis à la gare du Midi.

Un manque à gagner

Pour les chauffeurs de taxi, la gare du Midi est un lieu incontournable du business. "Quand une journée se passe bien, un chauffeur peut se faire 190 à 220 euros de recette. 35 à 40% de ce montant vont dans la poche du taximan" précise Adel. Mais que représente le manque à gagner suite à la présence des faux taxis? "Le manque à gagner peut aller jusqu'à 120 euros par jour. C'est énorme!" répond Adel.

La mobilisation des compagnies de taxi

Pour lutter contre ces faux taxis, les compagnies officielles se mobilisent et elles organisent des tournantes avec leurs chauffeurs dans les couloirs de la gare. "Nous surveillons les allées, nous repérons les personnes qui se font passer pour des chauffeurs de taxi et nous les abordons" déclare Imed, un collègue de Adel. "Sans oublier qu'il n'y a quasi pas d'indication dans la gare pour orienter les voyageurs vers les taxis. Alors, nous le faisons!" affirme Imed qui nous enmène à l'extérieur de la gare.

Des voyageurs un peu perdus

Difficile effectivement de s'y retrouver si l'on ne connait pas la gare du Midi. Une aubette a bien été installée à l'extérieur pour que les voyageurs fassent la queue avant de monter dans un taxi. Mais là aussi, les indications manquent. "Les gens ne s'y retrouvent pas. Ils sont perdus" nous lance Jaouad, lui aussi chauffeur de taxi, transformé en steward pour bien orienter les voyageurs.