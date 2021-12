La Chambre demande une stratégie belge pour la région Arctique

La Chambre a approuvé mercredi une résolution déposée par les libéraux "visant l'élaboration d'une stratégie belge pour la région Arctique attentive à la crise climatique et aux défis en matière de sécurité dans cette région."

Ce texte vise à préparer une candidature officielle de la Belgique au statut de pays observateur du Conseil de l'Arctique et demande d'entamer le dialogue avec les États membres de l'Union européenne qui en sont membres à part entière (Danemark, Finlande et Suède), ainsi qu'avec la Norvège et les États membres de l'Union européenne déjà admis en qualité d'observateurs (France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Pologne et Espagne).

Il vise aussi à toujours tenir compte du respect des droits des peuples autochtones et des autres habitants locaux de l'Arctique lors de l'élaboration de la stratégie belge, d'examiner attentivement l'impact de la crise climatique, et de se montrer attentifs à la discussion sur l'ouverture d'éventuelles nouvelles voies de navigation et son impact sur la sécurité belge et la recherche scientifique.

La résolution a été approuvée à l'unanimité, moins le vote contre du PTB. Le député Steven De Vuyst a fait part de ses craintes d'une confrontation avec la Russie, si la Belgique adopte une stratégie via l'Otan au lieu des Nations Unies.

La résolution demande en effet au gouvernement de contribuer activement au dialogue international à propos de cette région ainsi qu'à l'élaboration d'une stratégie de l'Otan pour le Grand Nord.

"Il n'y a jamais eu aucun problème au sein du Conseil de l'Arctique en 20 ans. Tout s'est toujours déroulé de manière pacifique", a répondu Jasper Pillen (Open Vld), primo-signataire de la résolution. "Mais nous devons envisager avec nos partenaires tous les scénarios possibles."