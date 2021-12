La Chambre commémore la mémoire des victimes du crime de génocide

Bruxelles : premier procès pour génocide - JT 19h30 - 03/11/2019 Demain s'ouvrira à Bruxelles un procès inédit. La Cour d'assises va se pencher sur les massacres perpétrés au Rwanda en 1994. Et pour la première fois, un homme va devoir répondre de crime de génocide. Il est accusé, entre autres, d'avoir envoyé une milice hutu pour massacrer une famille belgo rwandaise et leurs voisins tutsis. 25 ans plus tard Laurence Brecx a rencontré la sœur de cette belge assassinée. Voyez son reportage.