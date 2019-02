La centrale 100 de Louvain pointée du doigt dans la gestion des secours après un accident mortel

La centrale 100 de Louvain a-t-elle commis une faute dans la gestion des secours à envoyer dans la nuit de vendredi à samedi à Rhode-Saint-Genèse ? Pour rappel, deux jeunes filles de 15 et 18 ans ont perdu la vie dans une collision entre deux véhicules dont une voiture sans permis. Les pompiers de Bruxelles, basés au plus près de l'accident, auraient été avertis trop tard. C'est en tout cas l'accusation lancée par Eric Labourdette du SLFP-AFRC (Administrations fédérales, régionales et communautaires). "L'accident a eu lieu vers 1h05. La centrale 100 de Louvain est prévenue à 1h07. Et que fait-elle ? Elle lance un appel à la zone du Brabant wallon à 1h13, laquelle va envoyer deux ambulances sur place. Alors que l'accident a lieu à la limite de la zone Brabant flamand. Et sauf que la caserne de pompiers la plus proche était bien celle de pompiers de Bruxelles, basée à Uccle au poste avancé de Eikenbos à 5 kilomètres des lieux de l'accident, contre 11 kilomètres pour les hommes partis de Braine-l'Alleud en Brabant wallon. Au final, les pompiers de Bruxelles - une fois que l'on a découvert qu'il y avait des victimes coincées à dégager - ils quittaient leur poste de Chênaie à 1h27 et étaient sur place à 1h33".

Temps perdu

Eric Labourdette qui dénonce le temps perdu... une fois encore. "Il y a manifestement une faute de la part de la centrale 100 de Louvain - je n'en veux pas personnellement aux opérateurs mais ils respectent encore des règles trop strictes, trop étroites, et manquent d'initiatives. Et surtout l'arrêté royal de l'aide adéquate la plus rapide n’a pas été respectée ni la loi relative à l’aide médicale urgente du 15 mai 2007 étant donné que le poste des pompiers de Bruxelles de Chênaie était le plus proche, les moyens en aide médicale urgente et en désincarcération étaient disponibles au poste. Soit la formation dispensée par le fédéral au préposé à la centrale 100 est à revoir en urgence, soit la centrale 100 de Louvain a fait preuve d’incompétence et doit être poursuivie pour négligence grave dans un envoi de secours”.

Pour le SLFP, les problèmes avec la centrale 100 de Louvain se révèlent récurrents et sont mal vécus par l'ensemble des secours du Brabant wallon, flamand et Bruxelles. Et de renvoyer aux couacs déjà constatés lors des attentats de Bruxelles en mars 2016 ou encore lors de la catastrophe ferroviaire de Buizingen, où "on avait envoyé des pompiers présents à 30 kilomètres alors qu'il y avait une caserne disponible à 10 kilomètres. Il y a un problème et personne ne le prend à bras le corps. On nous sort chaque fois qu'on va faire une enquête, et rien ne bouge pour nous sur le terrain".

Le SLFP indique qu'il n'exclut pas de déposer plainte auprès des ministres de l'Intérieur et de la Santé si les dysfonctionnements qu'il dénonce devaient continuer et menacer à terme la vie de la population.

Rien à signaler côté autorités

Réaction du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem : “Tous les services de secours ont été prévenus immédiatement et conformément au principe de l’aide adéquate la plus rapide”. Version identique du côté de la Direction générale de la sécurité civile qui nous retrace par mail 'historique des appels passés lors de la nuit de l'accident de Rhode-Saint-Genèse. Conclusion : "Suite à une analyse approfondie réalisée par les responsables de la Centrale d'urgence 112 de Leuven, il apparaît que tous les services de secours (aide médicale, pômpiers et police) ont été alertés immédiatement après la réception des appels d'urgence et conformément au principe d'aide adéquatre la plus rapide". Une Direction générale de la sécurité civile qui nous refusait refuse toute interview "par respect pour les victimes de ce tragique accident et leurs familles". Fin de citation.