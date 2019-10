La caserne d'Eselborn externalise une vingtaine de métiers à Sodexo

A l’armée, l’externalisation est de plus en plus une réalité. Par exemple, la sécurité, la cantine sont parfois confiées à des firmes privées. En province de Liège, la caserne d’Elsenborn vient de sauter le pas. Le but : pallier le manque d’effectifs de l’armée.

Pour les soldats d’Elsenborn, fini de tondre le gazon ou de servir les repas. Le nettoyage du stand de tire ne sera plus fait par les militaires. Il ne s’agit là que d’exemples parmi tant d’autres. A présent, une centaine de tâches sera à présent effectuée par Sodexo, une société privée. Pour le commandant du camp, Jean-Marie De Condé, c’était une nécessité : "Mon personnel avait une moyenne d’âge assez élevée, donc partait nécessairement à la pension, mais n’était pas remplacé. Vous connaissez les problèmes de recrutement en personnel de la Défense… Et je commençais donc à avoir des problèmes de fonctionnement très concrets au niveau du camp. Il était absolument nécessaire de trouver une solution. Ça passe par l’externalisation. C’est pourquoi Sodexo intervient chez nous, pour les services logistiques".

Sodexo a donc engagé 39 personnes, 39 employés qui feront les tâches plus générales. Ces tâches étaient auparavant effectuées par des soldats, souvent en fin de carrière. Eric Jeunhomme, manager Sodexo à Elsenborn explique le concept : "Ce sont des métiers qui ne nécessitent pas une compétence militaire. Concrètement, 39 emplois créés ici sur site. Et ces 39 emplois représentent une vingtaine de métiers. On retrouve des pompiers, des soudeurs des électromécaniciens, un bio ingénieur, donc une ingénieur bio agronome, des économistes, il en faut toujours, des profils divers et variés".

Le camp d’Elsenborn n’est pas le seul à soustraire certains services. Une dizaine de camps belges sont concernés. A Everlee, par exemple, la société du camp est assurée par une société… De gardiennage.