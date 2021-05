La campagne de vaccination se poursuit, avec des incertitudes à propos des livraisons des vaccins Johnson & Johnson

Au niveau des livraisons, Pfizer-BioNTech doublera le nombre de doses livrées à partir de la fin mai. Moderna montera un peu en puissance, mais restera le vaccin le moins fréquent en Belgique. A ce stade, AstraZeneca ne donne aucune information sur les quantités livrées à partir de fin mai. C’est l’inconnue aussi pour le vaccin fabriqué par Johnson & Johnson pour lequel on ignore encore ce qui sera disponible à partir du 24 mai et pour les semaines suivantes.

Le groupe de travail sur la vaccination (taskforce vaccination) a fait le point, comme tous les samedis sur l’état d’avancement de la campagne de vaccination en Belgique. A ce stade, à l’échelle du pays, 45,9% de la population a reçu au moins une première dose de vaccin. Le pourcentage de personnes vaccinées est assez comparable en Wallonie et en Flandre. Il est plus faible à Bruxelles.

Au niveau national, un peu plus de six millions (6.059.205) doses de vaccins ont été délivrées jusqu’à présent. Cela a permis d’administrer une première dose à 45,9% des habitants du royaume. 16,9 des Belges sont complètement vaccinés et ont reçu l’ensemble des doses prévues.

Lorsqu’on examine les chiffres de vaccination par région, on ne remarque plus de réelle disparité entre la Flandre et la Wallonie. En Flandre, 3.5 millions de doses délivrées ont permis de vacciner une première fois 46% de la population et de vacciner complètement 18% des habitants. En Wallonie, 1.9 millions de doses délivrées ont rendu possible la vaccination de 48% des Wallons et permis de compléter le schéma vaccinal de 16% des habitants du sud du pays.

C’est à Bruxelles que les statistiques indiquent une moindre progression de la vaccination. 623.000 doses ont été délivrées dans la capitale, permettant d’administrer une première dose à 36% des habitants de la Région bruxelloise. 14% des Bruxellois ont reçu toutes les doses prévues et sont vaccinés complètement. Ces chiffres, plus faibles à Bruxelles, s’expliquent. La ville est, après Dubaï, l’une des plus cosmopolites du monde. Comme le précise Inge Neven, la responsable de l’Hygiène à la Cocom à Bruxelles, la capitale compte 182 nationalités. 71% de sa population est d’origine étrangère, ce qui peut, dans certains cas, générer des résistances à la vaccination. Bruxelles compte aussi une plus grande proportion de jeunes qui ne sont pas encore entrés en ligne de compte pour la vaccination. C’est aussi à Bruxelles qu’on trouve entre 50.000 et 100.000 sans-abri, plus difficile à vacciner. Toutes ces spécificités bruxelloises nécessitent la mise en œuvre d’une stratégie de vaccination plus décentralisée reposant, plus qu’ailleurs dans le pays, sur les pharmacies, les associations, les services de soins à domicile, les CPAS, les communes, etc.