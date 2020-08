La bourgmestre d'Esneux ordonne à 75 caravanes illégales de quitter le territoire

Septante-cinq caravanes se sont installées dimanche sans autorisation sur des terrains du CPAS de Liège à Esneux (province de Liège), indique lundi la bourgmestre Laura Iker, qui a pris un arrêté demandant leur départ dans les deux jours.

C’est sur des terrains loués par un fermier de l’entité, à Rosière, près du site classé de la boucle de l’Ourthe, que les gens du voyage se sont installés illégalement.

Après une réunion entre la commune, la police et le locataire des terrains, et après avoir consulté le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie, Laura Iker a décidé de donner l’ordre de quitter le territoire, notamment suite aux différentes interdictions de rassemblements dues à la pandémie, au manque de sécurité au bord de l’Ourthe et à la salubrité des lieux. "Ces personnes ne peuvent rester sans entraîner un danger imminent pour les habitants de la commune d’Esneux et pour elles-mêmes", justifie Laura Iker dans un communiqué.

La zone de police Secova interviendra mercredi à 17h00 mais, vu le grand nombre de caravanes présentes, la bourgmestre libérale espère un soutien de la police fédérale.