La "Boum 2" : la police a arrêté 60 personnes au bois de la Cambre, où le calme est revenu vers 21h

Le calme est revenu samedi soir, vers 21h, au bois de la Cambre, après que la police a eu fort à faire pendant des heures avec les participants de l’événement "La Boum 2". Au final, la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a arrêté 60 personnes, a-t-elle communiqué en fin de soirée. Quinze participants à l’événement ont été blessés, ainsi que treize agents de police. Plusieurs véhicules de police ont été attaqués et plusieurs feux ont été allumés.

"Nous avons eu plusieurs actions et événements à Bruxelles au cours de la journée qui se sont déroulés sans incident", a souligné Ilse Van de Keere, porte-parole de la police.

Aucune autorisation n’avait par contre été donnée à La Boum 2 dans le bois de la Cambre, où 40 stewards ont été déployés préventivement à partir de 10 heures. Plusieurs centaines de personnes s’y sont néanmoins rassemblées.

"Feux d’artifice, couteaux, pétards, fumigènes"

"Par le biais d’un système de sonorisation, les participants ont été invités à plusieurs reprises à se conformer aux mesures sanitaires", a poursuivi la porte-parole de la police. "A un moment, l’atmosphère était tendue et des projectiles ont été lancés sur la police, notamment des pierres et des bouteilles. Nous avons également confisqué plusieurs objets interdits : feux d’artifice, couteaux, pétards, fumigènes, etc.".

"Lorsque les participants ont commencé à se battre entre eux, il a été décidé de procéder à l’évacuation des lieux", a encore expliqué Ilse Van de Keere. "Le système de sonorisation de la police a de nouveau été utilisé pour diffuser ce message, et pour l’évacuation, plusieurs camions avec canon à eau ont été déployés et des gaz lacrymogènes ont été utilisés."

Parmi les participants, 15 ont été blessés, dont une personne touchée par le jet d’eau d’un camion et transportée à l’hôpital, et une autre légèrement blessée par une collision avec un cheval de police et qui a été soignée sur place.

Trois policiers ont été emmenés à l’hôpital et une dizaine ont été légèrement blessés. Soixante arrestations ont été effectuées.