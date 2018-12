La Belgique vote contre deux directives européennes pour le climat, Marghem rejette la faute sur les régions

Deux jours seulement après une marche record pour le climat à Bruxelles, la Belgique tente de fossoyer deux textes européens sur le climat. D'ici à 2030, "l'Union européenne devra atteindre 32% d'énergie renouvelable et 32,5% d'efficacité énergétique", annonce ce mardi un communiqué du Conseil des ministres européens. Mais une chose est sûre, ce n'est pas grâce à la Belgique qui a voté contre ces deux mesures, comme le fait remarquer Le Soir. Elles font partie du "package énergie verte" de l'Union européenne découlent de l'Accord de Paris de 2015, suite à la Cop 21.

La Belgique cherchait à bloquer la directive sur l'efficacité énergétique

Ce premier texte prévoit d'améliorer l'efficacité énergétique des 28 Etats-membres à 32,5% d'ici à 2030. Ce texte détaille que "l’accroissement de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, aidera à réduire la précarité énergétique et contribuera à la croissance et à la création d’emplois".