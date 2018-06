La Belgique va-t-elle demander à l'UE d'abandonner le changement d'heure?

La Belgique va-t-elle se positionner contre les changements d’heure ? Le débat est en tout cas déjà ouvert au Parlement européen. La question sera soumise aux députés à la Chambre jeudi. Le gouvernement sera ensuite en charge de plaider au niveau européen pour l’abandon de ce système.

Pour le député MR, Gautier Calomne, qui porte cette proposition, "le changement d’heure ne tient plus la route".

"C’est un mécanisme qui a eu et qui a rencontré à un moment donné un certain nombre d’objectifs. On parlait de réduction des coûts énergétiques, c’était dans les années 70. Aujourd’hui, on se rend bien compte que les choses ont évolué, les modes de consommation sont différents et il y a aussi, et surtout, un certain nombre d’études importantes scientifiques qui indiquent que les inconvénients sont très largement supérieurs aux quelques avantages dont on peut encore bénéficier."

La Belgique ne peut pas décider seule

Une large majorité devrait se dégager dans ce sens cet après-midi au Parlement, mais la Belgique ne pourra rien décider seule comme l'explique Gautier Calomne. "Effectivement, il s’agit d’une compétence européenne. La Belgique ne peut pas seule décider du jour au lendemain de sortir de ce mécanisme de changement d’heure. La décision doit être effectivement prise par l’ensemble des pays européens, des institutions européennes, donc c’est pour ça qu’il est très important que les pays se positionnent les uns après les autres."

Des pays comme la Russie, l’Afrique du Sud, la Chine ou encore l’Argentine sont déjà sortis du système.

>>> À lire aussi : l'heure d'été a-t-elle vraiment plus d'inconvénients que d'avantages?