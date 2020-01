La Belgique va se doter d'un registre national des implants

Tout part d'une volonté gouvernementale. Maggie De Block, la ministre de la Santé (Open Vld), entend instituer un registre national des dispositifs médicaux implantables. Objectif, disposer d'une traçabilité complète des prothèses et autres implants.

Une prothèse de hanche, un pacemaker ou encore des implants mammaires, autant de dispositifs médicaux destinés à soigner, guérir ou embellir et qui seront désormais inscrits dans un registre national obligatoire. Son entrée en vigueur est prévue pour l'été, faisant de la Belgique un pionner en la matière. "Le but est d'enregistrer toutes les données, comme ça, en cas de problème un jour ou l'autre, on peut retracer le patient" explique Maggie De Block. "Par exemple, quand il y a quelque chose qui peut être dangereux ou un effet secondaire, on peut retrouver à tout moment le patient, l'hôpital et le médecin pour les prévenir" précise la ministre de la Santé.

Il faut dire que les implants ne sont pas sans risque. En 2018, une enquête menée par un groupement de journalistes d’investigation recensait plus de 80.000 morts et près de 1.700.000 blessés chaque année dans le monde à cause de la pose d'un implant. Que ce soit lié au dispositif en lui même, parfois défectueux à l'instar des très décriées prothèses mammaires texturés, à une mauvaise manipulation du médecin ou encore au rejet du patient, les facteurs sont multiples. Voilà pourquoi la pose d'un implant nécessite un suivi de tous les instants.

Un registre national pour gagner en efficacité

Cette future banque de données contiendra toutes les informations relatives à l'implant, de son numéro de série à sa notice complète, mais aussi au patient. Son âge, son lieu d'opération, le nom de son médecin "et comment on peut le retrouver" insiste Maggie De Block. Localiser un patient en fonction de son implant, la logique est déjà à l'œuvre dans chaque hôpital, mais ce registre national devrait permettre de gagner en efficacité d'après le Professeur Luc Jacquet, président du comité de matériel médical des cliniques universitaires Saint-Luc. "D’une part, on pourra plus rapidement retrouver les personnes qui ont reçu un implant qui poserait éventuellement problèmes ou qui nécessiterait des examens particuliers et, d’autre part, ça va aussi accélérer le processus de détection d’éventuels problèmes puisqu’on aura une très large base de données."

D’ici l’été, tous les praticiens devront compléter ce registre. Une charge administrative supplémentaire, mais qui positionne la Belgique à l'avant garde en matière de sécurité pour les patients.