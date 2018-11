La Belgique une nouvelle fois avertie par la Commission pour son budget

Comme les années précédentes, la Belgique a une nouvelle fois été avertie mercredi par la Commission européenne pour son projet de budget 2019. Elle figure ainsi avec trois autres pays (France, Portugal et Slovénie) parmi les États membres de la zone euro dont le budget entraîne "un risque de manquement" aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance pour l'an prochain. Un risque toutefois mesuré et assumé, selon la ministre du Budget Sophie Wilmès.

Le budget de ces quatre pays "pourrait entraîner un écart important par rapport à la trajectoire d'ajustement vers la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme", a indiqué le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis, en présentant les opinions de l'exécutif européen sur les projet de budget des États membres.

Parmi les plus mauvais élèves, l'Espagne devrait sortir de la procédure pour déficit excessif l'an prochain, ce qui signifie qu'elle relèverait du volet préventif du pacte (comme la Belgique actuellement), tandis que l'Italie, elle, a vu son budget recalé.

Le budget de trois autres États membres (Estonie, Lettonie et Slovaquie) est jugé "globalement conforme", et celui de dix autres "conforme" (Allemagne, Irlande, Grèce, Chypre, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Finlande).

Pour la Belgique, la Commission pointe une réduction insuffisante du déficit ainsi que le niveau élevé de la dette publique. Si cette dernière devrait passer sous la barre des 100% du PIB l'an prochain (99,8%) - venant de 107,6% en 2014 -, la réduction n'est cependant pas assez marquée, selon la Commission. Le déficit structurel, lui, devrait atteindre l'an prochain son niveau le plus bas depuis quatre ans (-1,3% du PIB), avant de repartir à la hausse en 2020 (-1,7%), mais les États doivent réduire leur solde structurel de 0,6% chaque année.

La Belgique réclame toutefois de l'Europe l'application d'une clause de flexibilité vu les réformes structurelles qu'elle met en œuvre (retraites, tax shift, impôt des sociétés, marché du travail, administration publique).

Une telle souplesse est possible depuis 2016, en accord avec les États membres. Ces derniers peuvent ainsi disposer d'une marge supplémentaire de 0,5% du PIB pour atteindre leurs objectifs à moyen terme, a confirmé la commissaire belge Marianne Thyssen.

La demande a été faite pour 2019, et vu que la Belgique dispose d'une marge de sécurité par rapport aux 3% de déficit du PIB, elle "pourrait en bénéficier", selon la Commission. Mais cela implique que le budget belge respecte l'ensemble des règles du Pacte, or 2018 pose problème. Si l'on additionne 2018 à 2019, le risque de non-conformité est posé. Un jugement ne pourra être prononcé que l'an prochain au regard des chiffres définitifs, a tempéré Mme Thyssen.

Entre-temps, la Commission demande au gouvernement belge de prendre les mesures nécessaires, "année électorale ou pas". Elle l'invite notamment à utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la baisse de son taux de dette publique.

"Le risque de non-conformité avait déjà été évoqué pour les années 2016 et 2017 par la Commission européenne, qui fut forcée de constater, a posteriori, la réduction effective des déficits de la Belgique", a répondu la ministre du Budget Sophie Wilmès.

"Nous savons très bien - et nous déjà l'avons annoncé - que le budget 2019 ne respecte pas stricto sensu les règles européennes qui exigent une amélioration du solde structurel de 0,6%, ce qui aurait représenté un effort supplémentaire pour l'entité I d'environ 2,4 milliards d'euros en 2019", note-t-elle.

La ministre MR défend le choix d'une politique d'assainissement "raisonnée et raisonnable" et souligne l'ambition du pacte national pour les investissements stratégiques, ainsi que les réformes structurelles "visant à remédier au frein que représentent pour notre économie les nombreux emplois vacants."

Elle réfute aussi toute comparaison avec d'autres pays dits "à risque" qui, eux, n'affichent pas comme la Belgique des déficits et une dette en diminution depuis 2014.

"Si la Commission européenne s'interroge sur le rythme de l'assainissement budgétaire, elle reconnait bel et bien la réalité de celui-ci en Belgique ainsi que notre faculté à prendre les réformes structurelles nécessaires", ajoute Mme Wilmès.

Par ailleurs, la Belgique ne figure pas dans une liste de 13 pays (Allemagne, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et la Suède) qui devront faire l'objet d'un bilan approfondi en 2019 dans le cadre de la détection des déséquilibres macroéconomiques. La Grèce et la Roumanie feront aussi l'objet d'un bilan approfondi à cet égard.