La Belgique salue la création du certificat vaccinal européen

Après l’annonce de la création d’un certificat sanitaire par la Commission européenne, la réaction de l’Etat belge était très attendue. Comme les autres Etats membres, la Belgique sera amenée à se prononcer sur la création de ce document destiné à rétablir la liberté de circulation des personnes. Espéré d’ici l’été, ce certificat permettra de savoir si une personne issue de l’Union européenne est vaccinée, testée ou guérie.

Un bon pas en avant pour la Belgique

"Notre objectif est de nous assurer que tout un chacun puisse voyager de la manière la plus sûre possible cet été", déclare le Premier ministre Alexander De Croo dans un communiqué. "Nous saluons, dans ce sens, la proposition de la Commission européenne de créer un certificat vert européen".

La Belgique relève que ce qui est mis sur la table par la Commission européenne va plus loin que le simple passeport de vaccination. Il s’agit effectivement d’un certificat, sous la forme numérique et en format papier, qui tient également compte du résultat de tests récents négatifs. Cela évite, ajoute le communiqué, toute discrimination entre les personnes déjà vaccinées et celles qui ne le sont pas encore. "Nous sommes heureux que ce point ait été pris en considération", précise le Premier ministre.

Examen en profondeur

Alexander De Croo assure que cette proposition de la Commission européenne va être examinée en détail, notamment pour vérifier les aspects relatifs à la vie privée et à la protection des données personnelles. Le Premier ministre rencontrera à ce propos ses homologues européens lors du Conseil européen programmé jeudi prochain.

"Nous devons examiner comment ce certificat sera utilisé dans la pratique et si nous pourrons adopter une approche similaire pour les voyages vers des pays tiers, en dehors de l’Union européenne. Nous prônons, ici aussi, pour une approche européenne unifiée", ajoute le Premier ministre dans son communiqué.

Parallèlement au certificat vert européen, un document similaire applicable à l’intérieur de la Belgique sera créé.