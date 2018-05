La Belgique renforce sa présence militaire pour la reconstruction de l'Irak

La Belgique portera à partir de la mi-mai sa présence militaire en Irak de 43 à plus d'une centaine de soldats dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh, a décidé vendredi le conseil des ministres.

Le gouvernement répond ainsi à la demande du secrétaire américain à la Défense James Mattis.

Après la défaite militaire de l'État islamique (EI, DAESH en anglais), la coalition internationale de 75 membres créée en septembre 2014 pour combattre le groupe terroriste participe à la phase de stabilisation du pays.

"Nous avons appris de ce qu'il s'est passé en Libye", a commenté le ministre de la Défense Steven Vandeput. "Un effort soutenu est nécessaire pour donner à l'Irak toutes les chances d'un avenir démocratique où le terrorisme n'a pas sa place".

Le volet le plus visible de la participation belge à la coalition internationale a été ces dernières années l'engagement des chasseurs F-16 dans le ciel de l'Irak puis de la Syrie, en alternance avec les Pays-Bas.

La contribution belge se répartira en trois volets. Le premier est la reconstruction et l'encadrement des services de sécurité. La Belgique fournit déjà sa participation à des programmes de partenariat, d'entraînement et d'assistance au sein de la coalition dirigée par les Etats-Unis, raison pour laquelle 43 militaires sont actuellement présents à Bagdad et Erbil. Ces effectifs seront portés à 80.

Dès la mi-mai et jusqu'à la fin de cette année, la Défense engagera aussi une trentaine de militaires pour améliorer les conditions de vie et de travail des troupes de la coalition à l'aéroport d'Erbil. Quatre militaires supplémentaires coopéreront en outre à partir de novembre, depuis le quartier général au Koweït voisin, à la programmation de la reconstruction de l'Irak.