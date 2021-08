La Belgique procède à une double vérification de sécurité avant de rapatrier des Afghans

Les personnes rapatriées d’Afghanistan vers la Belgique font un détour par la caserne de Peutie, à Vilvoorde. Elles y passent des examens médicaux. C’est aussi là que l’on procède à des contrôles d’identité en présence de l’Office des Etrangers, de la Sûreté de l’Etat et des services de renseignements militaires. Pour les Afghans rapatriés, il s’agit d’une deuxième vérification de sécurité. La première ayant eu lieu lors de l’établissement des listes de personnes à rapatrier.

Jusqu’à présent, ce sont surtout des Belges, avec leur famille, parfois afghane, ou des ressortissants européens qui ont pu être exfiltrés. Très peu de collaborateurs afghans ont pu l’être. Leur évacuation est difficile, confirme Sammy Mahdi. "Ils doivent passer par les talibans qui sont très sévères, qui laissent passer les Européens mais pas les autres. Et puis, un deuxième passage par les Américains qui garantissent la sécurité à l’aéroport", explique Sammy Mahdi. "Et donc, là aussi, on a des discussions avec nos collègues américains pour essayer qu’on puisse faire en sorte d’évacuer ces gens-là aussi", conclut Sammy Mahdi. En effet, la situation à l’aéroport de Kaboul reste aujourd’hui très compliquée.