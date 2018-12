La Belgique, premier pays européen à accueillir le sommet mondial de la Sécurité sociale

Le Forum mondial de la Sécurité sociale se déroulera pour la première fois dans un pays européen, précisément en Belgique du 14 au 18 octobre 2019, annonce mardi la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (Capac) dans un communiqué. Plus d'un millier de professionnels de la sécurité sociale et de décideurs politiques se réuniront autour du thème: "Protéger la population dans un monde en constante évolution". L'événement coïncide avec le 75e anniversaire du système de Sécurité sociale belge.

La Belgique a été choisie par l'Association internationale de la Sécurité sociale (AISS) pour accueillir ce sommet mondial, le plus grand événement dans le domaine de la Sécurité sociale. C'est la première fois qu'un pays européen organise un tel rassemblement. Les éditions précédentes avaient eu lieu au Cap, au Qatar et au Panama.

Le thème de cette édition est "Protecting people in a changing world" (Protéger la population dans un monde en constante évolution, ndlr). "En ces temps de changements technologiques, démographiques et économiques effrénés, une approche innovante est nécessaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons relever des défis essentiels et renforcer l'impact positif de la Sécurité sociale", expose la Capac.

Les 75 ans de la Sécurité sociale belge en 2019

La ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, s'est réjouie de la nouvelle. "La Sécurité sociale se retrouve, dans de nombreux pays, face à des défis. Le Forum mondial offre l'opportunité d'échanger à ce sujet des pensées avec des experts nationaux et étrangers."

"La poursuite du développement de la Sécurité sociale en Belgique et dans le reste du monde est une priorité pour l'humanité car la Sécurité sociale apporte stabilité, liberté et paix dans le monde. Renforcer les liens entre les différentes organisations (inter)nationales est d'une importance capitale et ce Forum est un vecteur crucial dans ce développement", a pour sa part déclaré le président du Comité national organisateur et Administrateur général de la Capac, Jean-Marc Vandenbergh.

Hasard du calendrier, la Belgique célébrera en 2019 les 75 ans de la signature de l'arrêté-loi à l'origine de Sécurité sociale belge. "Un large éventail de mesures de protection sociales (prestations familiales, remboursements et indemnités des soins de santé, en cas d'incapacité de travail, de chômage et de retraite) émanent de cette loi et sont transmises de génération en génération", selon la Capac.