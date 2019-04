La Belgique organise une réunion des pays européens les plus touchés en cas de " no deal "

La perspective d’un « No Deal » semble s’éloigner pour l’instant entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Réunis à Bruxelles dès ce mercredi soir, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE devraient une nouvelle fois convenir d’un report du Brexit (un mois, six mois ou un an ? Personne ne le sait encore). La Première ministre britannique, Theresa May avait déjà obtenu un premier report du Brexit quelques semaines plutôt. Elle souhaite, une nouvelle fois, avoir du temps afin de surmonter cette impasse.

Il n’empêche que la perspective d’un Brexit dur qui aurait lieu dès ce vendredi n’est pas complètement mise de côté. À cet égard, la Belgique a convié les dirigeant des pays qui seraient les plus touchés par une sortie brutale du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette réunion aura lieu cette après-midi (juste avant le sommet européen).

L’objectif est de se coordonner pour répondre de manière efficace à toute une série de problèmes. « On veut s’assurer qu’il y a une coordination politique au plus haut niveau pour pouvoir gérer l’imprévu. Au-delà de tout ce que l’on peut prévoir, il y aura, sans doute, des décisions unilatérales prise par la Grande-Bretagne. Ces décisions auront un impact économique et commercial pour nos pays respectifs », explique, à notre micro, Charles Michel.