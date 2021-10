"La Belgique nous a sauvé la vie mais on nous traite comme des illégaux ": Meena et Ali, réfugiés afghans, vivent dans un conteneur

Quand les Talibans ont pris Kaboul, le 15 août 2021, ils s’y cachaient depuis plusieurs mois. Meena et Ali, prénoms d’emprunt, avaient dû fuir leur province du Sud, déjà aux mains des Talibans. Elle était journaliste, lui écrivain. Ils se battaient pour les droits des femmes en Afghanistan.

Aujourd’hui, ils vivent dans un simple container, sur le site d’une ancienne caserne de l’armée belge, dans la région liégeoise. Ce centre pour demandeurs d’asile géré par la Croix Rouge est archi-complet.

Pour l’instant, il n’y a plus aucune chambre disponible, alors, il leur faut se contenter de cet habitat minuscule, initialement prévu pour les quarantaines.

" Les Talibans ont abattu ma mère "

De leur ancienne vie, il ne reste rien. Pour sauver leur peau, ce couple de citoyens engagés a été forcé de tout abandonner. Enfin ce qui leur restait.

" Il y a sept mois, les premières menaces ont commencé. Les Talibans sont venus chez nous. Ils avaient eu vent de mes activités, raconte Meena, je faisais des reportages pour une télévision locale, et j’enseignais aussi, je donnais une éducation de base à des jeunes filles ".

Les Talibans, qui étaient restés dans la région, malgré l’intervention américaine, ont repris le contrôle du village. Ils lui ont ordonné de cesser toutes ses activités. Si elle n’obtempérait pas, elle et sa famille seraient tuées.

Alors Meena et Ali sont partis pour la capitale. Là ils ont vécu en clandestins. A chaque déplacement, il fallait prendre un autre itinéraire. Meena changeait de vêtement trois fois par jour pour ne pas être reconnue. Elle portait aussi la burqa quand il le fallait. Mais les Talibans ne les ont pas lâchés. Ils s’en sont pris à la mère de Meena, en représailles. Elle était médecin. Un jour qu’elle rentrait de l’hôpital, les miliciens l’ont abattue, dans sa voiture.

" Ils ont ciblé ma mère pour m’atteindre, raconte-t-elle. Ils ont tué la personne qui me soutenait le plus dans mon travail. Et en même temps, ils m’ont tuée émotionnellement ".

Un peu plus tard, les Talibans sont revenus. Ils ont incendié la maison familiale. Meena ne dira pas où elle se trouve, elle ne publie aucune photo des ruines. Elle a peur que cela se retrouve sur les réseaux sociaux et que les autres membres de sa famille soient mis en danger. Pour la même raison, ni elle, ni son mari ne disent dans quelle région ils travaillaient, ni pour quel média, ni quels livres ils ont publié. Ils restent anonymes.

Un SMS de l’ambassade de Belgique pour évacués

Anonymes, ils le sont vraiment devenus. A la mi-août, les Talibans prennent Kaboul. Il faut fuir. Ils prennent contact avec la Fédération européenne des journalistes, qui leur vient en aide. Le 21 août, ils reçoivent un SMS de l’ambassade de Belgique à Islamabad, Pakistan. " Evacuation. Allez à l’ABEY GATE, à l’aéroport de Kaboul. Présentez ce SMS ".

Ils se précipitent à l’aéroport, sans rien emporter. Pas le temps. Trop risqué. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Des femmes âges et des jeunes enfants. Des cris, des pleurs. Dans la cohue, ils aperçoivent un militaire belge. Ils lui montrent le SMS. Mais le militaire leur refuse l’entrée. Il leur faut un visa. Un visa, mais comment faire ? Ils dormiront sur place, au bord d’un fossé rempli d’une eau boueuse, dont l’image a fait le tour du monde. Ils n’ont pas à boire, pas à manger. Ils ont peur. Finalement, le 24 août, après quatre jours et trois nuits, un autre militaire les laisse passer. Un vol de l’armée belge jusqu’à Islamabad, puis un avion du gouvernement belge jusqu’à Melsbroek.

" Leur dossier sera traité comme les autres "

Ils sont sauvés, les voilà en Belgique. Mais un long parcours les attend. Ils comprennent qu’ils ne recevront pas automatiquement l’asile. Ce sera comme pour les autres, tous les autres demandeurs d’asile. Dirk Van den Bulk, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l’a annoncé d’emblée : " Leur dossier sera traité comme les autres. Ils n’auront pas automatiquement un statut de protection " (interview au journal Le soir, 27 août 2021).

Contacté par nos soins, le porte-parole du CGRA, Damien Dermaux précise : " En effet, ce sera la procédure classique. Mais nous avons décidé de traiter ces dossiers en priorité. Ce sera l’affaire de quelques semaines ".

Une convocation pour rien : il n’y avait pas d’interprète

Pour Ali et Meena, ce sera un peu plus long. Ils ont été convoqués une première fois le 30 septembre, mais il n’y avait pas d’interprète. Ils sont venus pour rien. Le prochain rendez-vous a été fixé le 8 novembre pour lui et le 9 novembre pour elle, à 8 heures 30 du matin, à Bruxelles. Ils viennent de la région de Liège, ils ne sont pas motorisés. La gare la plus proche du centre où ils sont hébergés se trouve à 2 kilomètres à pied. Ils ont demandé à avoir un seul rendez-vous pour deux. On leur a dit que ce n’était pas possible avant le mois de janvier.

Alors cette journaliste et cet écrivain reconnus en Afghanistan se résignent. Ils remercient la Belgique de leur avoir sauvé la vie, mais ils se demandent pourquoi ils sont traités comme ça. Ils ont l’impression qu’on les traite comme des réfugiés illégaux.

" Je n’ai pas eu le choix. J’ai dû fuir mon pays et on me traite comme si je venais ici dans l’illégalité, nous dit Ali, c’est le gouvernement belge qui m’a évacué. Mais déjà à l’aéroport, j’ai dû subir un drôle d’interrogatoire : quel est votre but en Belgique ? Que voulez-vous faire en Belgique. Qu’est-ce que vous attendez de nous… Ils ont tout vérifié. Ils ont pris nos empreintes digitales. J’avais l’impression d’être un criminel ".

La procédure est classique, mais pour ce couple d’intellectuels Afghans, épuisés par des mois de vie cachés, la perte d’une mère, tuée par les Talibans et par une évacuation chaotique, le parcours du demandeur d’asile est vécu comme une humiliation. " Nous ne nous considérons pas comme des gens au-dessus des autres, explique Ali, mais c’est difficile à supporter. Au centre on nous dit : vous avez de la chance, vous avez un bon dossier. Vous serez reconnus comme réfugiés… Mais dans la réalité cela ne se passe pas comme ça. On est ici depuis presque deux mois, et la santé de ma femme décline. Elle a des symptômes de stress post-traumatique et vivre dans ces conditions, c’est très difficile à supporter ".

Un livre pour que les femmes afghanes ne soient pas oubliées

Ali et Meena vivent dans leur container depuis le 24 août. Ils devront patienter encore de longues semaines. Dans ce container, il y a deux petits lits, sans draps. Juste une couverture. Contre les lits, une petite table et deux chaises. Au fond, une douche et un WC. Ce qu’il faut mais pas plus. Leur habitat de fortune est humide. L’eau condensée tombe en grosses gouttes sur leurs lits, qu’il faut écarter du mur pour pouvoir dormir. Ils n’ont presque pas de vêtements. Une veste reçue par des bénévoles et l’hiver qui arrive.

Ils ne renoncent pas pour autant à leur combat. Ils défendront jusqu’au bout les libertés du peuple afghan. Sur leur petite table, ils écrivent un livre, à la main, parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur. Ils veulent publier les témoignages des femmes qu’ils ont rencontrées au pays. Comme le récit de cette une jeune fille, mariée de force. Elle avait alerté plusieurs fois sa mère. Son mari la torturait. Aujourd’hui elle est morte sous les coups de cet homme ultra-violent. Son histoire sera dans le livre à paraître en plusieurs langues pour que les femmes afghanes ne soient pas oubliées.