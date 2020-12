La Belgique et le Luxembourg signent deux accords en faveur des travailleurs frontaliers

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et son homologue luxembourgeois, Pierre Gramegna, ont conclu deux accords en faveur des travailleurs frontaliers et des communes frontalières belges subissant les conséquences économiques et fiscales de la pandémie du coronavirus, a annoncé jeudi le cabinet du ministre.

Le premier accord concernent la situation fiscale des résidents frontaliers belges occupés au Luxembourg. Ils ont également télétravaillé en masse pendant cette crise sanitaire afin de contenir le virus.

"Grâce à cet accord, l'exonération qui leur est accordée pour les jours travaillés sur le territoire belge est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Cet accord offre désormais une sécurité juridique et fiscale à des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers et à leurs employeurs", a précisé M. Van Peteghem (CD&V) dans un communiqué.

Il a ajouté avoir également trouvé un accord avec Pierre Gramegna sur le financement des communes frontalières belges.

Sur la base de la convention de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg, les frontaliers belges qui travaillent au Luxembourg ne paient pas de taxes communales dans leur lieu de résidence. À l'époque, un régime de compensation en faveur des communes frontalières belges avait été élaboré à cet effet.

Le ministre a été interrogé jeudi en séance plénière sur le sujet par l'un des maïeurs concernés, Josy Arens (cdH), député-bourgmestre d'Attert.

Selon les termes de l'accord conclu entre les deux ministres, les montants encore dus pour 2019 et 2020 seront payés par le Luxembourg à court terme. "En outre, la possibilité d'un arrangement plus durable à partir de 2021 sera examinée", souligne le communiqué.