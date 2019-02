La Belgique est-elle prête pour la gratuité des transports ?

Pour le septième jeudi consécutif, les jeunes ont marché dans la capitale en faveur du climat . En compagnie de la figure de proue du mouvement, la Suédoise Greta Thunberg, leur revendication est, encore une fois, une meilleure politique climatique. Parmi les plusieurs idées émergeantes, figure celle de la gratuité des transports en commun. Une bonne idée pour certains, irréalisable pour d’autres. À l’approche des élections du 26 mai, les partis ont pris position. Pour Ecolo, les transports en commun devraient être effectivement gratuits pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi ainsi que pour les personnes émargeant au CPAS . PS, PTB et cdH sont, quant à eux, globalement pour.

D’autres voient cette proposition d’un mauvais œil. Ils craignant surtout que le financement de ce service public ne soit répercuté sur les citoyens. Comment financer les cinq milliards d’euros que coûtent les transports en commun ? Le professeur en économie des transports à l’UCL, Bart Jourquin, souligne aussi que la gratuité des transports augmenterait la demande, mais pas celle ciblée par le mesure : les automobilistes resteraient dans leur voiture. Ce sont plutôt les piétons et cyclistes qui prendraient gratuitement bus, tram ou métro, pour des raisons de confort.

"On a plusieurs exemples qui montrent que lorsque l’on essaye d’introduire la gratuité des transports en commun, on n’attire finalement pas la cible voulue. En Belgique, l’expérience a été tentée à Hasselt et à Mons, et finalement les transports en commun ont attiré du monde, mais les automobilistes sont restés dans leur voiture".

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Carlo Di Antonio (cdH), Ministre Wallon de L’environnement, François Bellot (MR), Ministre Fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, Député Fédéral Ecolo et Christie Morreale, Député Wallonne PS. Seront également présents sur le plateau, Jacques Ponjée, Président du Groupement des Usagers de Transport Public à Bruxelles, Jonathan Martin, Vice-président exécutif de DéFI, Frederic Van Malleghem, Directeur de Cambio et Samuel Saelens, Conseiller Environnement - Energie et Mobilité à l’Union Wallonne des Entreprises.

