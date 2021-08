La Belgique envoie quatre avions en direction de Kaboul pour les opérations d'évacuation

L’opération belge d’évacuation en Afghanistan se prépare. Un premier avion décolle de Melsbroek à 16 heures

L’état-major de La Défense termine la planification de l’opération d’évacuation en Afghanistan. Les unités militaires achèvent leur préparation. C’est ce que communiquent la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, la Ministre de La Défense et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. L’opération, appelée "NEO" (Non-Combattant Evacuation Operation) est en cours de préparation.

Il s’agit, dans une première phase de pré-positionner des appareils de transport dans une zone sécurisée à proximité de l’intervention, notamment à Islamabad, au Pakistan. Cette opération débute ce mardi à 16 heures avec le départ d’un premier appareil (de type Flacon 7X) qui s’envole de l’aéroport militaire de Melsbroek accompagné d’une équipe de préparation et d’une équipe consulaire.

La ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès évoque "une entreprise difficile dans des circonstances qui changent d’heure en heure". Il s’agit, poursuit-elle, de continuer à soutenir les nôtres sur le terrain et à les ramener chez eux en toute sécurité".