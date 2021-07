La Belgique donne 28 millions d'euros pour l'éducation des filles et des garçons dans le monde

La Belgique injectera 26 millions d'euros sur les années 2021-2025 dans le Partenariat mondial pour l'éducation qui promeut l'accès universel à l'éducation pour les filles et les garçons, a annoncé vendredi la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir.

Deux millions supplémentaires sont prévus pour l'Accélérateur de l'éducation des filles, un nouveau mécanisme de financement créé l'an dernier par ce Partenariat actuellement actif dans quelque 90 pays, a ajouté la ministre Vooruit, à l'issue du Sommet mondial sur l'éducation ces 28 et 29 juillet à Londres.

5,6 millions d'euros pas an

Avec ces 28 millions d'euros, la Belgique apporte une moyenne annuelle de 5,6 millions d'euros au Partenariat mondial pour l'éducation. C'est un million de moins que la moyenne annuelle que le pays tente de tenir depuis 2005, année de sa première participation au programme, selon les statistiques du Partenariat consultées par Belga.

La ministre Kitir souligne que la Belgique ne se contente pas de se mobiliser lors de ce sommet à Londres. En juin dernier, elle a participé à un échange avec des jeunes sélectionnés par le Partenariat mondial sur l'éducation et Plan International Belgique.

"À l'avenir, la Belgique continuera à œuvrer pour l'accès universel à l'éducation pour les filles et les garçons, que ce soit via les programmes de coopération bilatérale, via la coopération avec la société civile ainsi que dans les cadres multilatéraux et européens", souligne-t-elle dans un communiqué.

Lors de la conférence de Londres, la Commission européenne et les Vingt-sept pays de l'UE ont été les plus gros donateurs, avec 1,7 milliard d'euros de promesses de dons à eux seuls, sur les 3,37 milliards promis au total.