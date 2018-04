La Belgique débloque 26 millions d'euros d'aide humanitaire pour la région syrienne

La Belgique va débloquer 26 millions d'euros d'aide humanitaire pour la Syrie et ses pays voisins en 2018, a annoncé mardi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, à l'entame d'une conférence de donateurs organisée à Bruxelles.

Cette nouvelle promesse de dons fait passer la contribution belge aux efforts humanitaires consentis ces trois dernières années en faveur de la région de la Syrie à plus de 100 millions d'euros.

"Nous faisons cela par solidarité envers le peuple syrien plongé depuis huit ans déjà dans cette guerre sanglante. La Belgique n'a jamais affecté des montants humanitaires aussi élevés pour aucune autre crise. C'est le pire drame humain de notre époque", a déclaré M. De Croo.

Les fonds débloqués seront affectés à l'accueil des réfugiés de guerre dans la région. À l'heure actuelle, plus de 13 millions de Syriens ont besoin d'aide humanitaire et plus de cinq millions de personnes ont fui à l'étranger: en Turquie (3,5 millions), au Liban (un million), en Jordanie (655.000), en Irak (248.000) et en Égypte (120.000).

Outre son volet humanitaire, la conférence de Bruxelles, organisée par l'ONU et l'UE, doit soutenir le processus de paix piloté par l'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura.

"La communauté internationale veut donner un signal fort pour indiquer que seule une solution politique peut mettre fin au conflit syrien. Les bombes n'amèneront pas la paix. Seul un dialogue politique peut mettre un terme à cette guerre effroyable. Une solution vraiment durable passe par la table des négociations", a insisté le ministre De Croo.