La Belgique dans sa première phase de déconfinement ce 4 mai : où en sont les capacités de dépistage ?

Ce 4 mai, la Belgique entre officiellement dans la première partie de sa première phase de déconfinement (phase 1A) :

reprise des activités entre professionnels (plus communément appelé le B2B, business to business)

port du masque obligatoire dans les transports en commun

réouverture des merceries et magasins de tissus, afin de permettre au citoyen de confectionner son masque

Le rôle des autorités est donc d’assurer un déconfinement le plus sûr possible, c’est-à-dire avec des moyens de tracing, de dépistage et d’approvisionnement des équipements nécessaires (masques, gants, écouvillons, etc.).

Les sociétés de transport en commun, TEC, STIB, SNCB, verront leur service adapté ce 4 mai. Les grandes surfaces seront en mesure de vendre des masques chirurgicaux en grande quantité.

Concernant le tracing, la stratégie adoptée communément par les trois régions est celle du call center, qui entrera normalement en phase de test dès ce mai. Mais de nombreuses questions se posent encore autour de ce call center, laissant planer un doute sur sa mise en œuvre le 11 mai, date provisoire de réouverture de tous les commerces de détail (hors Horeca).

