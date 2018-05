La Belgique commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale

La Belgique a commémoré mardi matin sous un soleil tapant, lors d'une cérémonie organisée par la Défense, le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est achevée avec la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Devant la tombe du soldat inconnu, à Bruxelles, 160 élèves de 5e et 6e secondaires, issus des dix provinces de Belgique, ont assisté à la cérémonie, aux côtés notamment des généraux et divers ambassadeurs.

La Défense s'est souvenue mardi de la Seconde Guerre mondiale, "une des périodes les plus sombres du siècle dernier". La capitulation de l'Allemagne nazie a signé "la chute d'un régime contraire à la démocratie et aux droits de l'Homme" mais aussi "une amitié retrouvée entre les peuples et la célébration des valeurs de liberté et de paix", a souligné la Défense belge.

Il faut "se souvenir du passé pour mieux construire le présent", a témoigné un élève du centre d'enseignement secondaire provincial de Jodoigne. "Soyons dignes du futur qui nous a été offert."

Cérémonie avec de nombreuses personnes

La cérémonie s'est tenue en présence de représentants du Roi, de la Chambre des représentants ou encore de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale. Steven Vandeput, ministre de la Défense, Christine Defraigne, présidente du Sénat, André Flahaut, ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre d'Etat, ainsi que le général Marc Compernol, chef de la Défense, étaient également présents, aux côtés des ambassadeurs de divers pays dont la France, la Russie ou encore l'Australie.

Après les traditionnels dépôts de couronnes de fleurs, la cérémonie s'est clôturée vers 11h30 aux sons des hymnes de l'Europe (Ode à la joie de Beethoven) et de la Belgique (la Brabançonne).

La Seconde Guerre mondiale, qui a fait quelque 60 millions de morts, a pris fin en Europe le 8 mai 1945, à 23h01, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims (France).