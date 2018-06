La Belgique à l'ONU : "Le dossier des enfants-soldats est une des priorités" pour Didier Reynders

La Belgique va siéger au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non-permanent à partir de 2019 et jusqu'en 2020. 181 pays sur les 188 membres de l’ONU présents dans la salle ont voté en faveur de la candidature de notre pays. Invité dans Soir Première, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders se dit satisfait de ce résultat.

"C’est une voix de plus que lors de notre précédente candidature il y a 10 ans. La Belgique continue de progresser. On sait qu’il y a des pays qui s’abstiennent. Nous avons des positions fermes et claires sur un certain nombre de dossiers qui ont pu provoquer les deux abstentions de ce vendredi" commente Didier Reynders depuis New-York où il a assisté au vote des pays membres de l'ONU. "Nous sommes fier d’avoir un large soutien de l’Assemblée Générale, bien au-delà des 2/3 nécessaire" ajoute le ministre des Affaires étrangères.

Les enfants-soldats, la Belgique experte dans ce dossier

Durant deux ans, la Belgique prendra part aux discussions et aux décisions prises au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Didier Reynders explique que la Belgique compte bien amener sur la table les dossiers qu'elle juge important : " Nous comptons travailler d’abord sur des conflits qui existent dans pas mal de pays, notamment en Afrique centrale. Nous voulons aussi veiller à la tenue d'élections d'ici la fin de l'année en République Démocratique du Congo. Ce sont des priorités liées à l’agenda. Mais nous souhaitons également porter de dossiers concrets comme celui des enfants soldats dans lequel nous avons une grand expertise en la matière". Didier Reynders précise que la Belgique ne vient toutefois pas avec un agenda national.

Le ministre des Affaires étrangères assure que le travail se fera fait en concertation avec des membres européens du Conseil de sécurité comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ainsi que la Pologne. " Nous allons aussi nous concerter avec la diplomatie européenne représentée par Federica Mogherini" précise Didier Reynders.

Pour le multilatéralisme mais allié des Etats-Unis

Les Nations- Unis, haut lieu de la diplomatie mondiale, prône une approche multilatérale qui est menacée notamment par l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, fort peu friand de cette manière de travailler. Selon Didier Reynders, l'arrivée de la Belgique au sein de Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non-permanent était attendue : "Nous faisons partie des membres fondateurs de ce type d’organisation et nous sommes très attachés au multilatéralisme. Mais nous restons aussi des alliés des Etats-Unis. Nous souhaitons échanger et travailler ensemble même s’il y a des dossiers difficiles comme l'Iran".