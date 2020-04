L'usine de L'Oréal à Libramont fera don de 18 tonnes de gel hydro-alcoolique aux autorités

Dans le cadre de son plan européen de solidarité pour soutenir la lutte contre le Covid-19, le groupe L'Oréal produira dans son usine de Libramont du gel hydro-alcoolique. Près de 18 tonnes seront données aux autorités fédérales dans les prochains jours, indique-t-il jeudi.

Au total, quelque 3.000 tonnes de gel sont produites par le groupe à travers le monde et distribuées à ceux qui se battent en première ligne.Le gel hydro-alcoolique produit en Belgique sera mis à disposition des autorités pour soutenir les professionnels de la santé.

Le SPF Santé publique centralise en effet tous les articles de première nécessité liés à la gestion de la crise sanitaire pour qu'ils soient distribués là où les besoins sont les plus pressants. Au niveau local, les différentes structures hospitalières et de soins, les infirmiers, les infirmières et les associations qui prennent en charge les plus démunis seront également alimentés en gel hydro-alcoolique par l'usine, informe le groupe.

L'Oréal Belgilux a par ailleurs fait don de 8.000 masques FFP2 à 10 hôpitaux répartis dans les trois Régions du pays et de 35.000 produits d'hygiène mis à disposition du Samusocial et de Goods to Give pour venir en aide aux plus démunis.