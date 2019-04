L'opposition socialiste épingle le dérapage budgétaire wallon

A cette époque de l’année, l'Institut des Comptes Nationaux et la Banque Nationale effectuent une estimation de l’état des finances publiques. Et à voir leur rapport, la situation – notamment de la Wallonie – n’est pas glorieuse. C’est ce qu’épingle l’opposition PS au Parlement wallon.



Prévision

Le budget, c’est une prévision. Celui de la Région wallonne annonçait qu’en 2018, le déficit se réduirait et passerait à 217 millions. Aujourd’hui, on fait les comptes. Et ce n’est pas brillant, selon le Parti Socialiste: l’ICN épingle un dérapage de près de 78 millions par rapport aux objectifs du Gouvernement MR-cdH.

"Nous avions attiré l’attention du MR et du cdH sur la surestimation de certaines recettes et la sous-estimation de certaines dépenses, dit Pierre-Yves Dermagne, et on voit aujourd’hui, sur base d’un rapport indépendant, que nous avions raison."



La trajectoire est bonne

Le ministre MR du budget, Jean-Luc Crucke, n’a pas la même lecture. Il souligne que les chiffres de l’ICN sont provisoires.

Selon lui, ils ne remettent d’ailleurs pas en cause le retour à l’équilibre après 2019. "Je persiste et signe, dit-il. L’objectif de l’équilibre budgétaire est toujours 2019, soit un an avant ce que tous les observateurs avaient prédit."

Pour l’opposition, cela reste toutefois difficile à imaginer sans l’utilisation de trucs et ficelles.