L'opération Orig-Ami entend fournir de 500 à 1.000 tentes en carton aux sans-abri

L'opération ORIG-AMI, lancée pour la 5e année consécutive, s'est fixée pour objectif de distribuer aux sans-abri de 500 à 1.000 tentes et autant de sacs de couchage, durant cet hiver, dans les principales villes belges, indique vendredi l'initiateur du projet dans un communiqué.

L'opération, qui a débuté en 2016, a permis de distribuer l'an dernier grâce au réseau associatif et aux CPAS 500 tentes aux plus démunis non seulement en Belgique mais aussi en France et au Luxembourg.

L'an dernier, en raison de la crise sanitaire et de la réduction des jauges d'admission dans les centres d'accueil, de nombreuses personnes se sont retrouvées contraintes de passer la nuit dans la rue. Et cette année encore, poursuit l'initiateur du projet, la crise a poussé un nombre croissant de personnes dans la précarité.

En 2021, ORIG-AMI innove en distribuant une tente en carton pour deux personnes et un sac de couchage pour un parrainage d'un montant de 30 euros. La surface extérieure des tentes possède un film protecteur permettant ainsi aux tentes de tenir plusieurs mois à l'extérieur. Le carton constitue, en outre, un excellent isolant thermique et sonore.

Quelque 200 tentes ont déjà été distribuées en cette fin d'année, précise encore l'initiateur du projet.