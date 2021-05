L’opération Cimetière : donner une identité à des corps non identifiés inhumés en Belgique

En Belgique, 759 affaires de disparition ne sont pas encore élucidées. La "Cellule personnes disparues" de la Police fédérale estime qu’une piste importante est celle des 250 corps non identifiés inhumés dans les cimetières de l’ensemble de la Belgique. L'"Opération Cimetière" a pour objectif de cartographier ces corps, de tenter de les identifier grâce à des échantillons d’ADN et de les relier à des personnes disparues.

Actuellement, 759 personnes font l’objet d’un signalement de disparition inquiétante. Parmi ces cas, certains sont anciens, remontent parfois aux années '80 et restent irrésolus faute d’indices récents.

Afin de trouver de nouveaux indices pour ces affaires non élucidées, la "Cellule personnes disparues" a développé le projet "Cimetière". L’objectif est d’exhumer systématiquement les corps ou les restes osseux non identifiés en Belgique, de prélever un échantillon et d’établir un profil ADN. "Par définition, à la Cellule personnes disparues, nous partons du principe que chaque corps non identifié est recherché par quelqu’un. Donc, si nous pouvons donner un nom à un corps, nous résolvons probablement aussi une disparition", explique le Commissaire Alain Remue, chef de la "Cellule personnes disparues".

De 1975 jusqu’à ce jour, 1478 non identifiés ont été enregistrés. Certains ont, entretemps, pu être identifiés. Il reste 250 cas, repérés par la "Cellule personnes disparues", pour lesquels ce travail d’identification n’a pu encore être fait. Selon la Cellule Personnes disparues, il s’agit des corps de 134 hommes, 28 femmes et 88 cas dont le sexe n’est pas encore connu.

Alimenter la banque de données ADN

L’objectif est de procéder à l’exhumation systématique de ces corps et de prélever des échantillons d’ADN. "Une de nos missions est d’aller répertorier ces cimetières où on a une de ces situations et après, d’aller petit à petit alimenter la banque de données ADN pour faire un lien entre des dossiers de disparition non résolus et des personnes non identifiées", explique le Commissaire David Rimaux, de la "Cellule personnes disparues".

Le profil génétique est ensuite introduit dans la base de données ADN des personnes disparues de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) pour être comparé à l’ADN présent dans tous les dossiers de personnes disparues encore ouverts.

Rien qu’à Bruges, où la "Cellule personnes disparues" était à l’œuvre ce mardi, 33 corps non identifiés sont inhumés et attendent le travail d’identification des experts.