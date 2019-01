L'Open Vld plaide pour la limitation des allocations dans le temps

Si l'Open Vld ne souscrit pas au projet du ministre fédéral de l'Emploi, Kris Peeters (CD&V), portant sur la dégressivité des allocations de chômage, les libéraux flamands défendront, dans leur programme électoral, une limitation de ces allocations dans le temps, a indiqué leur présidente, Gwendolyn Rutten, dans l'émission De Ochtend sur Radio 1.

Selon cette dernière, le projet de Kris Peeters ne correspond pas aux accords qui ont été conclus dans le cadre du jobsdeal et ne pourra donc être mis en œuvre sous cette législature. Gwendolyn Rutten entend toutefois inscrire, dans le programme de l'Open Vld, "une vraie limitation dans le temps des allocations de chômage".

"Les conditions sont réunies", grâce aux emplois créés et au nombre record d'emplois vacants, a-t-elle justifié.

Concrètement, les libéraux flamands plaident, dans une première phase, pour une hausse des allocations suivie d'une baisse plus rapide, leur octroi devant quoi qu'il en soit être limité à 3 ou 4 ans. Ensuite, un accompagnement individuel doit être assuré par les CPAS. Enfin, la différence entre le travail et le chômage doit être plus importante. Pour l'Open Vld, il est en effet inconcevable qu'on gagne à peine plus en travaillant qu'en ne travaillant pas.