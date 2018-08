L'ONE ajoute sa voix au concert de protestations contre l'enfermement d'enfants

L'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) dénonce à son tour l'enfermement d'enfants dans les nouvelles unités familiales du centre fermé 127bis de Steenokkerzeel. L'ouverture cette semaine de ces unités "constitue une atteinte aux droits de l'Homme", déplore jeudi dans un communiqué l'organisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'ONE, qui est actif notamment aux abords du parc Maximilien, tient à faire part de son indignation alors qu'une première famille avec quatre enfants est arrivée mardi à Steenokkerzeel.

Mercredi, 1300 personnes, selon le dernier décompte de la police, ont encerclé Manneken Pis à Bruxelles en signe de protestation. Une action organisée par le collectif #NotInMyName, avec notamment les organisations Tout Autre Chose et son pendant néerlandophone Hard Boven Hart ainsi que le réseau Ades.

Quelque 300 ONG et organismes soutiennent par ailleurs la campagne "On n'enferme pas un enfant. Point.", lancée par la Plate-forme Mineurs en exil et Unicef Belgique.

Plusieurs institutions publiques, dont Myria (le Centre fédéral migrations), le Conseil de l'Europe et le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies, ont exhorté la Belgique de cesser d'enfermer des enfants.

Fin janvier 2017, alors que le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) avait annoncé son intention de rouvrir des centres fermés pour familles avec mineurs, l'ONE avait déjà regretté publiquement l'information.

L'ONE propose des consultations prénatales et un suivi médical préventif des jeunes enfants jusqu'à six ans à tous ceux qui en font la demande, en ce compris les réfugiés et sans-papiers. Ses services sont gratuits. Il agit sous la tutelle du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.